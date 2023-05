Retração da indústria da zona do euro se aprofundou em abril, mostra PMI

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 7:32 Compartilhe

(Reuters) – A atividade industrial da zona do euro contraiu ainda mais no mês passado, embora não tanto quanto se pensava inicialmente, enquanto o custo das matérias-primas caiu no ritmo mais rápido em quase três anos, mostrou uma pesquisa nesta terça-feira.







O Índice de Gerentes de Compras (PMI) industrial final do HCOB, compilado pela S&P Global, caiu para 45,8 em abril, ante 47,3 em março, superando a leitura preliminar de 45,5 mas bem abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo 10º mês consecutivo.

O subíndice de produção caiu abaixo da marca de equilíbrio, indo a 48,5 em abril, de 50,4 no mês anterior.

“Esse declínio foi bastante amplo em toda a zona do euro, com os índices PMI regionais na França e na Itália também mostrando queda na produção, enquanto a produção na Alemanha e na Espanha ficou quase estagnada”, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Os custos de insumos caíram no ritmo mais rápido desde maio de 2020 e isso significa que as fábricas mal aumentaram seus preços, mas a demanda ainda enfraqueceu. O subíndice de preços de produção caiu para uma mínima de 29 meses de 51,6, contra 53,4 antes.

(Reportagem de Jonathan Cable)







