Retorno próximo? Neymar aparece batendo bola em treino do Al-Hilal

Da Redação 14/04/2024 - 14:33

Há quase seis meses sem jogar devido a uma lesão no joelho, Neymar foi visto neste domingo, 14, batendo bola no treino do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O Al-Hilal postou imagens do atacante brasileiro fazendo embaixadinhas com a bola no CT do clube.

No vídeo compartilhado em suas redes, o camisa 10 da seleção brasileira faz embaixadinhas e chuta a bola para o alto, dominando com categoria em seguida.

Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e meniscos do joelho esquerdo em 17 de outubro, durante a derrota por 2 a 0 da Seleção para o Uruguai em Montevidéu, em jogo válido pela 4ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.