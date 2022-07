Retorno na defesa, nova oportunidade a jovem e mais: veja o que observar no Flamengo contra o Corinthians Fabrício Bruno pode ter a chance de iniciar a partida após se recuperar de operação no pé esquerdo. Após boa atuação contra o Santos, Victor Hugo ganha espaço com Dorival Júnior

Após a goleada na Libertadores, o Flamengo volta a campo neste domingo, às 16h, para medir forças com o Corinthians, na Neo Química Arena. A tendência é que Dorival Júnior rode o elenco para o duelo de olho no jogo decisivo contra o Atlético-MG, na quarta, pela Copa do Brasil, no Maracanã.

Com 21 pontos, os cariocas tentam embalar no Brasileirão para encostar nos líderes. A diferença para o líder Palmeiras, atualmente, é de oito pontos restam quatro rodadas para o fim do primeiro turno. Diante disso, o Lance! listou cinco pontos importantes para a torcida rubro-negra ficar de olho no duelo contra o Timão.

– Novas oportunidades: O meio-campista Victor Hugo voltou a ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior. Depois de ter tido uma boa atuação contra o Santos, ele terá novamente a chance de mostrar seu futebol. A tendência é que ele seja titular ao lado de Thiago Maia e João Gomes no setor.

– ‘Prévia’ da Libertadores: As equipes terão pela frente dois duelos emocionantes pelas quartas de finais da Libertadores em agosto. Guardadas as devidas proporções, o confronto deste domingo será um misto de ‘prévia’, apesar de ambas estarem sem suas ‘forças máximas’

– Desfalques importantes: Dorival Júnior não poderá contar com dois atletas da equipe titular. Um deles é Arrascaeta, que teve lombalgia e não estará à disposição. Matheuzinho também não poderá estar em campo, pois apresentou um quadro de amigdalite e também ficou no Rio de Janeiro Além deles, Willian Arão não está entre os relacionados e a tendência é que deixe o clube para assinar com o Fenerbahçe, de Jorge Jesus.

– Fabrício Bruno: O defensor não atua desde o dia 30 de março, na derrota do Flamengo, por 2 a 0, para o Fluminense no Estadual. Na ocasião, o jogador deixou o gramado após um choque e teve que operar para a retirada de fragmento ósseo de seu pé esquerdo. Ele está recuperado e deve voltar a ter oportunidade neste domingo.

– Paredão rubro-negro: Desde que assumiu a titularidade da meta flamenguista, Santos trouxe mais segurança e teve boas atuações. Seus antecessores Hugo e Diego Alves viveram momentos difíceis no ano, com falhas e problemas. O camisa 20 até falhou contra o Peixe, na Vila Belmiro, mas tem se firmado sob o comando de Dorival Júnior.

