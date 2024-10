Retorno do desfile da Victoria’s Secret evidencia pluralidade de corpos; saiba tudo o que rolou

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2024 - 8:48 Para compartilhar:

Após anos de uma tradição controvérsia, o desfile da “Victoria’s Secret” apostou na pluraridade de corpos para o retorno ao mundo da moda, em evento realizado na terça-feira, 15, em Nova York, nos Estados Unidos.

O desfile começou pontualmente às 20h, com o show do grupo sul-coreano Blackpink, cantando “Rockstar” e a it-girl Gigi Hadid foi a responsável por abrir os trabalhos na passarela.

Entre as brasileiras icônicas a desfilar, destacaram-se Adriana Lima, Isabeli Fontana e Alessandra Ambrosio, além da modelo conhecida por seu trabalho como plus size Ashley Graham.

A cantora sul-africana Tyla fez uma apresentação de destaque, além da performance da icônica Cher que, aos 78 anos de idade, brilhou na passarela do evento. Ela apostou em um look mais coberto e cantou seus sucessos “Strong Enough” e “Believe”.

Um dos destaques foi a entrada da top model inglesa Kate Moss, de 50 anos. Em 2006, a revista Forbes classificou-a como a segunda modelo mais bem paga do mundo, com ganhos estimados em US$ 9 milhões.

A supermodelo, cantora, compositora e atriz italiana, de ascendência francesa Carla Bruni, de 56 anos, foi muito aplaudida ao despontar na passarela.

A apresentação foi finalizada com a modelo estadunidense Tyra Banks surgindo na passarela de um elevador do chão. Ela fechou o show.

Confira fotos a seguir: