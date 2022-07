Retorno do camisa 10, desfalques e novidade no gol: veja o que observar no Vasco contra o Sampaio Corrêa Cruz-Maltino segue com uma campanha consistente na Série B e busca encostar no líder Cruzeiro. Time é o terceiro melhor visitante da competição e volta a jogar fora de casa

Com uma campanha consistente, o Vasco segue na vice-liderança da Série B e fará mais um jogo longe de seus domínios. Neste sábado, a equipe entra em campo para encarar o Sampaio Corrêa, às 16h30, no Castelão, pela 18ª rodada da competição nacional.

O Gigante da Colina soma 34 pontos e está a quatro do líder Cruzeiro. Para seguir na busca também pelo título, os cariocas precisam manter a regularidade mesmo fora do Rio de Janeiro. Diante disso, o LANCE! trouxe cinco pontos para o torcedor ficar de olho no duelo contra a Bolívia Querida.

– Retorno do protagonista: Depois de ficar de fora do triunfo sobre o Criciúma, Nene está recuperado e foi relacionado. O camisa 10 é o principal jogador da campanha e traz recurso técnico e poder de decisão das bolas paradas. Com a ausência de Carlos Palacios, o meia deve estar entre os titulares e ser a referência técnica do meio de campo cruz-maltino.

– Desfalques importantes: Por outro lado, o técnico Maurício Souza terá ausências significativas para montar a equipe. Thiago Rodrigues, Figueiredo e Andrey Santos receberam o terceiro cartão amarelo na última partida e estão de fora. Além deles, Getúlio e Carlos Palacios tiveram problemas físicos e também desfalcarão a equipe.

– Novidade no gol: Com a ausência de Thiago Rodrigues, um dos destaques do Vasco na temporada, Halls deverá ser o titular neste sábado. O arqueiro é o reserva imediato e terá a tarefa de defender uma das melhores defesas desta Série B.



– Defesa segura: Um dos pilares da campanha cruz-maltina é o sistema defensivo. Na competição, a equipe só sofreu sete gols, tendo a segunda melhor defesa – atrás apenas do Grêmio. Os cariocas terão a tarefa de seguir com a solidez do setor para sair de campo com os três pontos.

– Desempenho como visitante: Longe do Rio de Janeiro, a equipe tem a terceira melhor campanha. Até aqui, são três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em oito partidas. Cabe ao Vasco manter esses números para novamente vencer fora de casa; desta vez, o Sampaio Corrêa.

