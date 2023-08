Retorno de Mbappé marca 2ª rodada do Campeonato Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/08/2023 - 14:28 Compartilhe

Reintegrado ao elenco após longa queda de braço com a diretoria do Paris Saint-Germain, o atacante Kylian Mbappé deve entrar em campo pela primeira vez na temporada no próximo sábado (19), contra o Toulouse, pela segunda rodada do Campeonato Francês.

Mbappé, que tinha sido afastado dos treinamentos por conta de sua situação contratual, foi a grande ausência no empate sem gols do PSG com o Lorient no fim de semana passado, que marcou a estreia da equipe na Ligue 1.

As partes parecem estar se encaminhando para uma reconciliação, e o retorno do atacante será um reforço para o técnico Luis Enrique, que buscará fora de casa a primeira vitória da temporada.

Mesmo com todos os olhares voltados para Mbappé, o também atacante Ousmane Dembélé, um dos reforços que chegaram ao PSG na janela de meio de ano, pode fazer sua estreia contra o Toulouse.

Por sua vez, o Olympique de Marselha vive sua primeira crise na temporada após ter sido eliminado da Liga dos Campeões na fase preliminar, com derrota nos pênaltis para o Panathinaikos da Grécia na última terça-feira.

Em sua visita ao Metz nesta sexta, o time do técnico espanhol Marcelino terá que virar a página da eliminação o quanto antes.

Para isso, o Olympique poderá contar com o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, que fez dois contra o Panathinaikos e é a principal esperança de gols da equipe.

— Programação da 2ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

(16h00) Metz – Olympique de Marselha

– Sábado:

(12h00) Lyon – Montpellier

(16h00) Toulouse – PSG

– Domingo:

(08h00) Lille – Nantes

(10h00) Reims – Clermont-Ferrand

Lorient – Nice





Le Havre – Brest

(12h05) Monaco – Strasbourg

(15h45) Lens – Rennes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Rennes 3 1 1 0 0 5 1 4

2. Monaco 3 1 1 0 0 4 2 2

3. Brest 3 1 1 0 0 3 2 1

4. Toulouse 3 1 1 0 0 2 1 1

5. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 2 1 1

6. Strasbourg 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Le Havre 1 1 0 1 0 2 2 0

8. Montpellier 1 1 0 1 0 2 2 0





9. Lille 1 1 0 1 0 1 1 0

10. Nice 1 1 0 1 0 1 1 0

11. Lorient 1 1 0 1 0 0 0 0

. PSG 1 1 0 1 0 0 0 0

13. Lens 0 1 0 0 1 2 3 -1

14. Lyon 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Reims 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Nantes 0 1 0 0 1 1 2 -1

17. Clermont-Ferrand 0 1 0 0 1 2 4 -2

18. Metz 0 1 0 0 1 1 5 -4

kn/dam/iga/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias