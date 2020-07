Retorno da Samarco ainda está previsto para dezembro, diz Vale

O retorno da operação da Samarco, joint venture da Vale com a BHP Billinton, ainda está previsto para dezembro próximo, disse o diretor-executivo de Finanças e Relações com investidores da Vale, Luciano Siani, em teleconferência na manhã desta quinta-feira, 30, com analistas. A Samarco está com as operações suspensas desde outubro de 2015, com a tragédia de Mariana, em Minas Gerais.

O executivo disse, ainda, que o início da produção da Samarco acontecerá em 2021, com uma produção inicial de 8 milhões de toneladas em uma primeira fase, conforme o planejamento.

