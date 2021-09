Retornando de lesão, Jhon Cley participa de gol do Brusque e vê equipe voltando a crescer na Série B Meio-campista deu assistência para o segundo gol dos catarinenses contra o Brasil de Pelotas e ajudou na vitória fora de casa pela segunda divisão

Depois de encostar na parte de cima da Série B, o Brusque caiu de rendimento e ficou quase dois meses sem vencer, totalizando 12 rodadas sem somar três pontos em uma partida. Neste tempo foram seis empates e seis derrotas. Nesta quarta-feira (29), a equipe catarinense derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 0 fora de casa e voltou a respirar na segunda divisão do Brasileirão.

Entrando na reta final do segundo tempo, Jhon Cley deu bela assistência para selar o triunfo do Brusque. Em sua primeira participação em gol pelo clube, o meio-campista ressaltou a sensação de ajudar a equipe com o passe e afirmou que o resultado dá confiança ao elenco nas próximas rodadas.

– É muito gratificante poder ajudar a equipe com uma assistência. Me sinto muito feliz, pois me dedico por momentos como esse, de alcançar o bom desempenho. Também foi um jogo difícil, então é uma vitória muito importante para o nosso elenco. Um resultado que nos passa confiança, que estávamos precisando de um resultado positivo, para a sequência do campeonato – disse.

Recentemente, Jhon se recuperou de uma lesão no adutor direito e vem ganhando espaço com o treinador Waguinho, inclusive sendo titular contra o Vasco na rodada passada. O jogador destaca que as oportunidades vão aparecer no momento certo e se diz preparado para quando entrar em campo.

– Depois que voltei de lesão, estou trabalhando e me dedicando ao máximo, pois quando fazemos as coisas certas com vontade e respeito aos companheiros, as oportunidades aparecem naturalmente. Trabalho para sempre estar preparado e aproveitar cada chance que recebo nas partidas.

