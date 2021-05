Retornando ao Flamengo, Rodinei se despede do Internacional: ‘Dei a vida’ Lateral-direito se reapresenta no Ninho do Urubu na próxima terça-feira

A passagem de Rodinei pelo Internacional está encerrada após um ano e cinco meses, e o lateral-direito usou as redes sociais para publicar uma mensagem de agradecimento aos companheiros e funcionários do Gigante do Beira-Rio. Na publicação, lamentou o fato de não ter conquistados títulos pelo Colorado neste período, “mesmo tendo ficado tão perto”. O Inter foi vice do Campeonato Brasileiro, em 2020 para o Flamengo, e do Gaúcho, em 2021 para o Grêmio.

– Só eu sei o quanto fui muito feliz aqui e vou levar apenas coisas boas desses momentos. Dei a vida e busquei honrar esse manto desde o primeiro até o último dia em que levei o escudo Colorado no peito. O único gosto amargo que ficou é de não ter conquistado um título nesse período, mesmo tendo ficado tão perto – diz trecho da publicação feita por Rodinei, que volta ao Flamengo.

Rodinei retornará de empréstimo junto ao Internacional, que optou por não exercer a opção de compra, e é esperado para reiniciar os treinos no Ninho do Urubu a partir do dia 1º de junho (terça-feira). O lateral-direito se tornou uma peça importante para o Colorado ao longo de sua passagem. Nesta temporada, inclusive, chegou a ser o líder de assistências no futebol brasileiro, com sete.

Além de Rodinei, outro campeão da Libertadores em 2019 retornará ao Flamengo nos próximos dias. Trata-se do volante paraguaio Piris da Motta, que estava emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia na última temporada.

