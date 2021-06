Retomada mais forte que previsto causa pressões sobre os preços, diz BCE

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel afirmou nesta quinta-feira que a retomada econômica tem sido mais forte do que a prevista por muitos, após o auge do choque da covid-19. Com isso, o descasamento entre a oferta e a demanda provocam um impulso na inflação. Segundo ela, porém, a expectativa do BCE é de que esses “gargalos” sejam solucionados ainda neste ano.

Durante evento virtual, Schnabel argumentou que é preciso tomar cuidado com modelos já prontos para avaliar as singularidades do quadro atual.

Segundo ela, não é possível saber “precisamente” como os preços se comportarão, por isso convém ter cautela.

Na opinião da dirigente, não está claro se o avanço dos preços ao produtor serão repassados aos consumidores, e em que medida isso ocorrerá.

Schnabel ainda comentou que as taxas de curto prazo da zona do euro devem seguir baixas “por um longo tempo”.

Caso o crescimento ganhe mais força, as taxas de juros de longo prazo podem avançar mais, comentou.

