A retomada da esperança A Campanha Natal Sem Fome está de volta, com muito mais abrangência e a possibilidade de doar pela internet

A ONG Ação da Cidadania, fundada pelo sociólogo Betinho em 1993, criou uma das campanhas sociais mais emblemáticas do Brasil, o Natal Sem Fome. Após uma ausência de dez anos, a iniciativa foi retomada pela organização. O relançamento começou com a publicação de posts nas páginas de Facebook da Ação da Cidadania e da Campanha Natal Sem Fome.

O lançamento oficial aconteceu no dia 15 de outubro, no Aterro doFlamengo, onde foi montada a tradicional mesa de doações de aproximadamente 1km de extensão.

A Lojas Americanas, uma das parceiras da campanha, participou do lançamento angariando doações e entregando donativos.

Pela primeira vez, duas agências da ONU cooperam com o Natal Sem Fome, a Representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco no Brasil) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Qualquer pessoa pode contribuir, basta entregar alimentos não perecíveis nos postos de coleta ou fazer uma doação por meio do site natalsemfome.org.br. A entrega dos alimentos será feita no dia 20 de dezembro.

A iniciativa, que integra as diretrizes de responsabilidade social da Lojas Americanas, reforça o compromisso da Companhia em promover ações alinhadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com impacto direto no ODS no 2, relacionado como fim da fome.