Retiro xamânico realizado por Anitta custa quase R$10 mil, tem veganismo e regressão; entenda

Nesta segunda-feira, 9, a cantora Anitta, 30 anos, falou com os fãs sobre o retiro xamânico que realizou na última semana e explicou os rituais. Segundo a popstar, a experiência que ela vivenciou teve um efeito transformador para além da religião.

Anitta passou por uma ‘Imersão de Reprogramação para a Regestação’, ocorrida em Minas Gerais, conduzida pela terapeuta Max Tovar. O processo teria como principal objetivo acessar os medos e a criança interior do indivíduo, conforme disse ela.

Para se submeter ao processo é preciso desembolsar o valor de R$ 9,4 mil.

“Você chega lá, tem terapeutas… você faz várias sessões de terapia durante o dia, vários exercícios de catarse que é para você colocar as emoções para fora. São processos terapêuticos que te ajudam a reviver e relembrar memórias antigas de infância”, relatou.

“Os nossos comportamentos de hoje, a forma como a gente sente tristeza, alegria, raiva, medo é proveniente de situações que aconteceram na nossa infância e a gente reproduz”, disse.

“A gente vai lá para curar isso. Não tomamos nenhum tipo de chá. Ayahuasca… nada! Nenhum tipo de alucinógeno. A gente fica vegano, com uma alimentação vegana durante todo o tempo em que está lá, não comemos nada de origem animal, o que vocês sabem que para mim é muito tranquilo. Tenho uma vida balanceada, um pouquinho de cada coisa, então essa foi a parte mais tranquila para mim”, garantiu.

“Lá não tem energia elétrica, não tem sinal de telefone. Acabou a luz do sol, acabou a luz, vamos dormir. No meio do mato, que é maravilhoso. Agora nesse momento tem muito bicho, muita cigarra, muito besouro… Inclusive, é a terceira vez que vou lá em um ano e nunca teve tanto bicho assim. Tá babado o desequilíbrio ambiental”, observou a cantora.

Anitta falou, ainda, que o retiro realiza trabalho de regressão.

“Tudo tem a intenção de te fazer voltar para dentro de você e buscar esses traumas infantis, essas emoções (…) Tudo com respiração, meditação e terapia. Você vai falando como foi quando você era criança e colocando essas emoções para fora”, recordou.

“No final, ela faz o mapa gestacional pra tirar as memórias que vem dos pais. A gente acredita que tem memórias que são da nossa vida, e tem memórias que são da vida dos nossos pais e eles passam pra gente como se fosse pelo DNA, um DNA energético”, assegurou a cantora.

Anitta revelou que a experiência a levou a repensar sua participação no programa De Frente com Blogueirinha, que aconteceria na próxima quarta-feira, 11.

“Minha equipe fechou isso enquanto eu estava lá no retiro. Quando eu voltei, fui ver o programa que eu ainda não tinha visto, só soube que estava bombando (…) Percebi que tem muita provocação, deboche, e fala dos outros, que são coisas que vão meio que contra todas essas ‘paradas’ que eu acredito nesse momento e estou buscando agora”, disse ela, acrescentando que começou a realizar se valeria a pena.

