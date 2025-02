Retiro dos Artistas: conheça nova moradia de Marcos Oliveira, o ‘Beiçola’

O ator Marcos Oliveira, de 68 anos, que ficou bastante conhecido por interpretar o personagem Beiçola no seriado ‘A Grande Família’, da Globo, irá morar no Retiro de Artistas, no Rio de Janeiro. Segundo o jornal O Globo, a sua moradia no local será construída por sua ex-colega de elenco no seriado, Marieta Severo, a Dona Nenê da série.

Em entrevista ao veículo, Cida Cabral, administradora do Retiro, afirmou que a casa destinada ao artista foi uma doação da atriz. “Acho que não poderia haver coincidência melhor do que uma casa que está sendo feita pela Marieta Severo, com a doação dela, para atendermos ao Marcos Oliveira”, disse.

No entanto, ao ser procurado pela Quem, Marcos Oliveira revelou não estar ciente da mudança: “Não estou sabendo de nada. Que bom saber disso. Tem que falar com a minha advogada.”

Assessoria jurídica confirma ida para o Retiro dos Artistas

Rose Scalco, responsável pela assessoria jurídica de Oliveira, confirmou o novo endereço do veterano. “A Cida Cabral e eu estamos há algum tempo planejando a ida do Marcos, e agora está confirmado”, pontuou.

“Ficamos emocionados com essa providência, pois nada nesta vida é coincidência. Eu e Marcos estamos gratos e felizes pela oportunidade, e porque Marieta está radiante e empolgada em ajudar seu parceiro de A Grande Família. Somos só gratidão”, completou.

Pedido de ajuda financeira na internet e doações

Em julho de 2023, Marcos Oliveira expôs publicamente sua situação financeira nas redes sociais. Na ocasião, ele compartilhou sua chave Pix no Facebook. “Tenho fome. Me ajuda!”, escreveu na legenda.

“Estou sem dinheiro, sem trabalho e preciso sobreviver. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil”, disse.

Na época, ele cogitou ir para o Retiro dos Artistas, mas desistiu após receber R$ 50 mil de doações de Deolane Bezerra.

Em 2024, o proprietário do imóvel pediu que Marcos Oliveira deixasse o local, pois ele devia mais de R$ 15 mil de aluguéis. Com isso, o ator novamente considerou ir para o Retiro, mas não havia acomodações disponíveis.

“Posso afirmar que, várias vezes, fizemos de tudo para viabilizar a ida dele, o que nunca aconteceu por decisão do próprio. Uma das premissas do Retiro é que ninguém mora lá sem ser por livre e espontânea vontade. Lamento a situação dele, mas, neste momento, nem vaga temos”, esclareceu o ator Stepan Nercessian, administrador do local.

Conheça instituição

Fundada em 1918, o Retiro dos Artistas, também conhecido como Casa dos Artistas, é uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de abrigar artistas que não têm recursos para sobreviver ou são abandonados por suas famílias. Cerca de 52 pessoas são atendidas no local, que conta com piscina, biblioteca, cinema, teatro, salão de beleza, entre outros tipos de lazer.