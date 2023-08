Retirada de sanções pelos EUA é sinal de respeito, diz porta-voz chinês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 16:31 Compartilhe

A decisão dos EUA de retirar 27 empresas chinesas de sua lista não verificada – que estabelece uma série de sanções – mostra que “ambos os países estão abordando as preocupações individuais com respeito mútuo”, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin.

Em coletiva de imprensa, Wang reforçou que a China vai continuar a defender os interesses das instituições chinesas, e que seu país “saúda” a decisão tomada pelos norte-americanos na manhã desta terça-feira.

