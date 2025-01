Retegui marca 2 e comanda virada da Atalanta sobre Como

ROMA, 25 JAN (ANSA) – O Como até que saiu na frente do placar, mas a Atalanta contou com o brilho do atacante Mateo Retegui para virar e vencer por 2 a 1 o clássico lombardo no estádio Giuseppe Sinigaglia.

A promessa espanhola Nico Paz recebeu passe de Alieu Fadera e chutou firme para vencer o goleiro Marco Carnesecchi. Embora estivesse na frente do marcador, o Como não aproveitou as outras chances que criou e viu a Dea crescer no segundo tempo.

O ítalo-argentino precisou de apenas dois arremates a gol para garantir a virada bergamasca e ajudar sua equipe a somar mais três pontos na Série A da Itália.

Na terceira posição, a Atalanta chegou aos 46 pontos e diminuiu sua diferença para o líder Napoli, que enfrentará a Juventus. O Como, por sua vez, está em 13ª, com 22, três de distância da zona do rebaixamento. (ANSA).