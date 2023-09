Retatrutida: nova medicação para obesidade com perda de até 24% do peso

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/09/2023 - 4:56 Compartilhe

Embora ainda em fase de testes, o estudo de um medicamento para tratamento de obesidade tem se mostrado promissor: chamado retatrutida, ele é capaz de reduzir em um quarto o peso do paciente.

A Retatrutida é uma medicação inovadora desenvolvida para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Ela é um triplo agonista de receptores hormonais, estimulando os receptores dos hormônios GIP (Peptídeo Inibidor Gástrico), GLP-1 (Peptídeo 1 Semelhante ao Glucagon) e glucagon.

Essa combinação única de ação tem o objetivo de proporcionar um controle mais abrangente do metabolismo energético e do controle da glicose no sangue.

Diante disso, observamos redução do apetite, aumento da taxa metabólica e, consequentemente, perda de peso em pacientes acima do peso. Ademais, a ativação dos receptores GIP e GLP-1 também promove a liberação adequada de insulina e o aumento da sensibilidade à insulina no tecido periférico, tornando a Retatrutida uma promessa no tratamento do diabetes tipo 2.

Medicações que estimulam o receptor de GLP-1 isolado já são usadas para o tratamento da obesidade e/ou diabetes tipo 2. Entre elas, estão: semaglutida (Princípio ativo presente no Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®), liraglutida (Princípio ativo do Victoza® e Saxenda®), dulaglutida (Princípio ativo presente Trulicity®).

Outra medicação que estimula tanto o receptor de GLP-1 quanto o GIP é a Tirzepatida (Princípio ativo do Mounjaro®), sendo atualmente a medicação com a maior taxa de perda de peso nos estudos clínicos fase III.

O grande diferencial da Retatrutida é o estímulo simultâneo dos 3 hormônios intestinais: GLP-1, GIP e glucagon. Este triplo agonismo traz uma perda de peso nunca vista antes em outros tratamentos para obesidade, além de um excelente controle do diabetes tipo 2.

O estudo clínico fase II “Triple-Hormone-Receptor Agonist Ratatrutide for Obesity”, publicado em junho de 2023 no conceituado jornal médico The New England Journal of Medicine, foi conduzido para avaliar a eficácia e segurança da Retatrutida no tratamento da obesidade.

Participaram do estudo mais de 300 indivíduos adultos sem diabetes e com obesidade ou sobrepeso, que receberam doses variadas de Retatrutida subcutânea semanal ou placebo durante um período de 48 semanas.

Os resultados demonstraram que os pacientes tratados com Retatrutida apresentaram uma perda significativa de peso em comparação com o grupo placebo.

Nesse caso, observou-se uma média de perda de peso de 24,2 % do peso inicial nos pacientes tratados com a dose mais efetiva de Retatrutida.

Essa perda de 24,2% no intervalo de 48 semanas de tratamento com Retatrudida 12mg semanal nunca havia sido observada com outros tratamentos medicamentosos para obesidade. Inclusive, a perda de peso ficou muito próxima à observada com a cirurgia bariátrica. A pesquisa ainda passará por uma nova fase, com previsão de conclusão em 2026.

Para um melhor entendimento, entre as medicações aprovadas no Brasil pela ANVISA para tratamento da obesidade semaglutida (Princípio ativo presente no Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®), liraglutida (Princípio ativo presente no Victoza® e Saxenda®), contrave®, sibutramina e orlistate nenhuma apresenta taxa de perda de peso média superior a 20% em pesquisas clínicas.

