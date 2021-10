Reta final do circuito 2021, Rio Beach Tennis Tour ganha reforço com parceria Empresa do ramo alimentício patrocina reta final do circuito no estado do RJ

O Rio Beach Tennis Tour, circuito do esporte no estado do Rio de Janeiro, se solidifica cada vez mais e para a reta final terá o patrocínio do Gomes da Costa, marca conhecida pelos seus alimentos práticos e saudáveis para o dia a dia.

Nos próximos meses, a Gomes da Costa estará presente na reta final do circuito, a próxima na praia do Leme, entre os dias 16 e 17, com inscrições já abertas através do site Tenis Integrado pelo link https://www.tenisintegrado.com.br/torneio_painel_info/index/13831 até o dia 13. O Gomes da Costa também estará nas etapas seguintes na praia de Ipanema em novembro e no Kona Masters Finals entre os dias 17 e 19 de dezembro em Niterói (RJ), destinado aos melhores da temporada.

A Gomes da Costa contará com comunicação de marca em diversos pontos dos eventos, além de distribuição de samplings e ativações divertidas para o público do evento.

“Está sendo um ano difícil e que exige muito de nós. Não é fácil planejar um torneio em meio a pandemia, imagina se comprometer com um circuito ? Para atender aos protocolos sanitários, trabalhamos com uma redução na quantidade de categorias e limitamos a quantidade de participantes, além de todos os protocolos exigidos, vivemos a incerteza da realização ou cancelamento de algumas etapas, mas sempre tivemos o apoio e compreensão dos nossos atletas, que pra gente é a peça fundamental que chancela o sucesso desse projeto que desde 2018 contribui tanto para o desenvolvimento do Beach Tennis no estado,” apontou Daniela Bergamo, sócia-idealizadora do circuito: “Estamos muito felizes com o patrocínio da Gomes da Costa que tem tudo a ver com esporte e vida saudável, com certeza a marca é alinhada com a imagem de bem-estar que o Beach Tennis proporciona”, seguiu.

O Rio Beach Tennis Tour também tem o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Esportes e Lazer: “A Prefeitura do Rio está sempre de portas abertas para eventos esportivos como o Rio Beach Tennis Tour. Todos os cuidados foram tomados por conta da pandemia, que ainda não acabou. A cidade respira esporte e, aos poucos, vamos retomar essa característica nossa de receber eventos importantes”, destacou Nicolle Calheiros, Gestora de eventos esportivos da Secretaria de Esportes do Estado do Rio de Janeiro.

A etapa da praia do Leme já conta com a confirmação de alguns dos melhores do ranking como Bernardo Machado, que atuará ao lado de Raphael Simões: “Pra mim é um dos melhores circuitos do Rio de Janeiro, organizado pela Dani e pela Esther, sensacionais. Rio Beach Tennis é sucesso. Falando como atleta não tenho críticas a fazer, me tratam super bem, tenho carinho com as duas. Estar entre os primeiros pra quem é atleta, fui atleta de tênis, sou do Beach agora, estar entre os primeiros do estado é uma felicidade enorme, treino a semana inteira e coloco em prática nos jogos. Se Deus quiser virá ainda um título de uma etapa pra mim após três vices e duas semis, tomara que nessa próxima etapa. Vamos em frente, trabalhando. “

Laura Dahmer, quinta colocada, também disputa uma vaga no Kona Masters Finals e estará presente na próxima etapa: “Jogar o Rio Beach Tennis Tour sempre me traz boa expectativas porque é sempre muito bem organizado e programado, tudo é muito bem pensado para os atletas então dá mais vontade ainda de buscar a vitória e lutar para ser a melhor do ano! Nenhum jogo é fácil muito menos quando se trata de diversos atletas com um ótimo nível de beach tennis que comparecem no torneio, mas mesmo assim estou sempre em busca do lugar mais alto no pódio”.

Ana Beatriz Araújo, líder do ranking, também comentou: “É uma experiência muito boa, por conta da estrutura do torneio e tudo que ele oferece para os atletas, organização impecável. Estar na liderança não é nada fácil pois cada etapa é um novo desafio, e a dupla melhor preparada taticamente como fisicamente, ter um bom entrosamento e entrar em quadra focada em ganhar, esses são os principais fatores que eu mais prezo para fazer um bom jogo e assim levar o melhor resultado para casa.”

