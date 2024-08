Resumo Olímpico: Rebeca Andrade e Caio Bonfim conquistam medalhas e fazem história; confira os destaques

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2024 - 17:59 Para compartilhar:

Grande dia olímpico para o Brasil. Nesta quinta-feira, 01, a delegação brasileira teve muitos motivos para comemorar. Principal destaque para a ginástica artística feminina, que contou com a grande performance de Rebeca Andrade, medalhista de prata na prova do individual geral. Além de Rebeca, Caio Bomfim também fez performance espetacular na marcha atlética, conquistando a medalha de prata para o Brasil pela primeira vez na modalidade. Boxe, com mais uma medalha garantida, vôlei de quadra feminino e no tênis de mesa também foram destaque

Confira os principais destaques brasileiros do dia:

Atletismo

Ainda na madrugada desta quarta-feira, na primeira prova com brasileiros, medalha para o Brasil. Caio Bonfim fez prova histórica e, em sua quarta olimpíada, conquistou a medalha de prata. Matheus Correa e Max batista também competiram no masculino, mas sem medalhas. No feminino, Viviane Lyra, Erica Sena e Gabriela de Souza também estiveram em ação e ficaram abaixo do top-10.

Ginástica Artística O grande destaque do dia veio da ginástica artística feminina com Rebeca Andrade. A brasileira segue fazendo história em Olimpíadas e em Paris. Na disputa do individual geral, Rebeca repetiu o feito em Tóquio e conquistou a medalha de prata, ficando atrás apenas de Simone Biles, medalhista de ouro. Com a medalha, Rebeca se isolou como a mulher brasileira mais medalhada em Olimpíadas. Flávia Saraiva, que também esteve na disputa, terminou na 9ª colocação.

Handebol feminino

O Brasil teve mais uma atuação abaixo do esperado no handebol feminino e acabou sendo derrotado pela Holanda, com o placar de 31 a 24.7

Tênis de mesa

Outro resultado marcante no dia foi a vitória de Hugo Calderano sobre o sul-coreano Jang Woo-Jin no tênis de mesa em Paris. O brasileiro venceu as disputas das quartas de final e avançou para a semifinal, garantindo o melhor resultado da história do Brasil na modalidade. Agora, o brasileiro segue em busca de uma medalha.

Vôlei feminino

O vôlei de quadra feminino também foi destaque. Com atuação de gala, o Brasil derrotou o Japão, algoz no último Grand Prix da modalidade. As brasileiras tomaram conta do jogo e venceram por 3 a 0, parciais de 25/20, 25/17 e 25/18.

Judô

Mais um dia ruim no judô. Mayra Aguiar, medalhista de bronze nas últimas três Olimpíadas, caiu na estreia e ficou fora da disputa por medalha. Leonardo Gonçalves também foi ao tatame mas não conseguiu avançar na competição.

Hipismo

A equipe brasileira do hipismo foi desclassificada da prova do salto. Durante inspeção, encontraram feridas no cavalo de Pedro Veniss, acarretando na punição. O brasileiro também foi exclúido das provas individuais.

Natação

O Brasil conseguiu uma classificação histórica no revezamento 4×200 feminino na natação. O time, formado por Gabi Roncatto, Mafê Costa, Maria Paula Heitmann e Stephanie Balduccini terminou a decisão na 7ª posição. Guilherme Caribé não avançou na prova dos 50m livre masculino.

Boxe

O boxe brasileiro decepcionou, especialmente com Keno Marley, um dos favoritos ao título na prova dos 92kg masculino. Keno teve luta abaixo do esperado e foi derrotado pelo boxeador Lazizbek Mullojonov, do Uzbequistão, por decisão unânime, nas quartas de final. Nas oitavas, Caroline Almeida e Bárbara Santos também foram derrotadas e não avançaram.

Vôlei de praia

O dia começou ruim para o vôlei de praia brasileiro com a derrota da dupla André e George. Os brasileiros perderam a segunda partida consecutiva, mas avançaram para a repescagem. Já Ana Patrícia e Duda seguem voando no torneio e venceram as italianas Gottardi e Menegatti por 2 a 0, encerrando uma participação impecável na fase de grupos.

Canoagem Slalom

Na sua especialidade, o K1, Pepê Gonçalves acabou levando grande punição logo no inicio da semifinal e não conseguiu avançar a final.

Surfe

Depois de provas adiadas, o surfe também é destaque para o Brasil, com diversos surfistas em ação. Na primeira apresentação do dia, Tatiana Weston-Webb não tomou conhecimento da adversária e avançou para as quartas de final com autoridade. Luana Silva e Tainá Hinckel se enfrentam ainda no fim desta tarde (horário de Brasília). Na noite desta quinta-feira, o Brasil terá Gabriel Medina e J. Chianca duelando em busca de uma vaga nas semifinais.

Quadro de Medalhas

O quadro de medalhas da olimpíada segue se alterando. Até o momento a China, uma das grandes favoritas, lidera em medalhas de ouro. Estados Unidos é a delegação com mais medalhas totais. Com as medalhas conquistadas hoje, mas ainda sem nenhuma de ouro, o Brasil ocupa a 30ª colocação. Confira o quadro de medalhas atual: