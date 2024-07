Resumo Olímpico: Brasil conquista medalha inédita na ginástica; confira os destaques do dia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 18:19 Para compartilhar:

Depois de um dia sem conquistas na última segunda-feira, o Brasil voltou a encontrar o pódio olímpico nesta terça-feira, 30. Em uma disputa emocionante, o time feminino da ginástica artística brasileira conseguiu a medalha de bronze histórica no torneio por equipes e foi o grande resultado brasileiro do dia.

Além da ginástica, o Brasil teve bons desempenhos no vôlei de praia, boxe, canoagem slalom, tênis de mesa, entre outros. O dia também foi marcado por despedidas de atletas brasileiros de Paris, que infelizmente não conseguiram seguir na competição em suas modalidades.

Confira o que rolou de melhor no dia brasileiro em Paris:

Ginástica artística

Não podemos abrir o resumo do dia sem falar da principal conquista brasileira. O time de ginástica artística feminina do Brasil fez história, conquistando um inédito bronze na disputa por equipes.

A prova foi marcada por uma reviravolta do Brasil, que se manteve abaixo durante grande prova do torneio, mas conseguiu decidir sua participação no pódio no último aparelho. Na prova do salto, Rebeca Andrade decidiu a conquista para o Brasil, conseguindo uma nota de 15.100 no seu salto na última ação brasileira do dia. Com essa nota, a pontuação final do time brasileiro subiu, o suficiente para passar a Grã-Bretanha e terminar o torneio no 3º lugar.

Remo

A agenda brasileira foi aberta com o Remo. O Brasil contou com Beatriz Tavares no skiff simples feminino e Lucas Verthein no skiff simples masculino. Ambos acabaram sendo eliminados e não brigam mais por medalhas.

Tênis de mesa

Vitor Ishy abriu a participação do tênis de mesa brasileiro, mas acabou perdendo o duelo contra o alemão Dimitrij Ovtcharov e foi eliminado. Principal nome do Brasil no esporte, Hugo Calderano venceu o espanhol Alvaro Robles e segue na briga pela sonhada medalha olímpica.

Judô

A terça-feira de olimpíada nao foi boa para o Brasil no judô. Guilherme Schimidt e Ketleyn Quadros foram eliminados precocemente e o Brasil terminou o dia sem medalhas na modalidade.

Natação

O principal resultado brasileiro no dia da natação foi conquistado pela nadadora Beatriz Dizotti, que avançou para a final dos 1500m livre, prova que será realizada na próxima quarta-feira, 31. Marcelo Chierighini e Nicolas Albieiro caíram ainda na primeira classificatória, nos 100m livre e 200m borboleta, respectivamente. Guilherme Caribé chegou as semifinais dos 100m livre, mas não conseguiu avançar para a final.

Boxe

Michael Douglas e Tatiana Chagas subiram ao ringue em busca de classificação, mas foram superados e deram adeus à competição. Wanderley Pereira, na categoria peso meio-pesado, venceu o duelo contra o haitiano Cedrick Belony-Duliepre e avançou para às quartas de final.

Vôlei de praia

O Brasil começou mal no volei de praia, com derrota da dupla George e André. Entreanto, Carol e Barbara e Ana Patrícia e Duda também entraram em cena e conseguiram vitórias convincentes, garantindo vaga nas oitavas de final do torneio.

Tiro com arco

Grande resultado no tiro com arco. Numero um do mundo no ranking da modalidade, Marcus D’Almeida venceu seus duelos nas duas primeiras rodadas e chegou as oitavas de final. Ana Luiza Caetano também conseguiu duas vitórias e segue na competição.

Tênis

A dupla brasileira Thiago Monteiro e Thiago Wild foi eliminada. Na sequência, Wild voltou as quadras ao lado de Luísa Stefani para a disputa das duplas mistas, mas também foram derrotados.

Badminton

Ygor Coelho sofreu sua segunda derrota no torneio e foi eliminado da competição

Canoagem slalom

Destaque da canoagem brasileira, Ana Sátila fez boas decidas e avançou para as semifinais do C1. Pepê Gonçalves também chegou as semis na categoria K1, sua especialidade.

Ciclismo BMX Freestyle masculino

Uma das grandes surpresas do dia brasileiro do dia olímpico. Gustavo Bala Loka disputou as classificatórias do Ciclismo BMX Freestyle masculino e se classificou para a final do torneio.

Handebol feminino

Os esportes coletivos do brasil seguem com dificuldades. Depois de uma estreia empolgante e um jogo parelho na segunda rodada, a equipe brasileira de handebol feminino não foi párea para as donas da casa França e perderam o confronto por 26 a 20.

Classificação do grupo B:

1º – França

2º – Países Baixos

3º – Angola

4º – Hungria

5º – Brasil

6º – Espanha

Basquete masculino

O Brasil enfrentou a Alemanha, atual campeã do mundo, na segunda rodada da fase de grupos do basquete masculino. Apesar de se aproximar do placar nos últimos dois quartos, o time brasileiro foi derrotado por 86 a 73. Agora, o Brasil precisa vencer o Japão na última rodada para tentar avançar como um dos melhores terceiros colocados do torneio.

Classificação do grupo B:

1º – Alemanha

2º – França

3º – Japão

4º – Brasil

Quadro de medalhas

Encerrado a disputa por medalhas desta terça-feira de olimpíada, o Japão segue se segurando na ponta do torneio, com a China e Estados Unidos se aproximando. Confira o Top-10: