Resumo do dia: Brasil tem boas estreias, mas cai em algumas modalidades; confira tudo o que rolou

O primeiro dia dos Jogos de Paris 2024 após a cerimônia de abertura foi recheado. Mais de 20 modalidades tiveram disputas e muitos brasileiros estiveram em ação neste sábado, 27.

A delegação brasileira contou com algumas boas estreias, principalmente no remo, vôlei de praia e canoagem. Na natação, quase beliscou a primeira medalha. Por outro lado, algumas estreias foram decepcionantes, como no volêi masculino e no basquete.

Neste sábado também saíram as primeiras medalhas da Olimpíada. Logo no começo do dia o tiro esportivo foi o responsável pelos primeiros pódios da competição. Judô, natação, ciclismo, rubgy, esgrima e saltos ornamentais também distribuíram as primeiras medalhas.

Principais destaques do Brasil

O dia repleto de brasileiros em ações reservou diversos momentos importantes e emocionantes, mas também contou com duras derrotas. Confira tudo o que rolou com a delegação brasileira neste sábado:

Badminton Na estreia do badminton feminino, a brasileira Juliana Viana foi derrotada pela tailandesa Supanida Katethong, número 16 no ranking, por 2 a 0.

Canoagem Slalom

Na prova do caiaque a brasileira Ana Sátila conseguiu a classificação para as semifinais. Sátila terminou a bateria na 13ª posição e ficou entre as 16 classificadas que avançavam para a próxima fase. A semifinal feminina será neste domingo, às 10h30 (horário de Brasília). Já na prova da canoa masculina, o brasileiro Pepê Gonçalves não conseguiu avançar. Pepê terminou a fase classificatória na 18ª colocação e foi um dos eliminados. Vale ressaltar que, para Pepê, essa prova era um “treino de luxo”, já que a sua especialidade é justamente no caiaque.

Esgrima

A brasileira Nathalie Moelllhausen foi eliminada na estreia da espada individual da esgrima. A brasileira, que teve diagnosticado um tumor benigno no cóccix em fevereiro desse ano, passou mal durante o confronto e não conseguiu apresentar o seu melhor desempenho.

Ginástica Artística

Na ginástica artística o Brasil teve dois momentos opostos. O brasileiro Arthur Nory teve uma queda na barra e acabou sendo eliminado na estreia. Por outro lado, Diego Soares teve um ótimo desempenho e avançou para a final do individual geral.

Judô O primeiro dia do judô não foi positivo para o Brasil. Natasha Ferreira caiu na estreia na disputa até 48 kg no feminino. Já Michel Augusto perdeu na segunda rodada no evento até 46kg masculino.

Natação

A natação brasileira foi um dos principais destaques da delegação neste sábado. Na prova dos 400m livre, masculino e feminino, o Brasil conseguiu chegar às finais. Mafê Costa terminou a disputa decisiva na 7ª colocação. Já Guilherme Costa, o “Cachorrão”, quase conquistou a medalha, terminando a final na 5ª colocação. O brasileiro fez a melhor marca de sua carreira e bateu o recorde sul-americano.

Remo

No remo o Brasil só teve resultados positivos. No masculino, Lucas Verthein avançou para a próxima fase na prova do skiff simples. No feminino Beatriz Tavarez, também no skiff simples, se classificou para as quartas-de-final.

Surfe

Na primeira fase do surfe o Brasil esteve na disputa com três surfistas. Gabriel Medina e João Chianca lideraram suas baterias e avançaram. Já Filipe Toledo, um dos favoritos ao título, terminou a sua bateria na segunda colocação e irá disputar a repescagem. O surfe feminino acontece ainda na noite deste sábado e o Brasil terá três surfistas nas praias do Taiti: Tatiano Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva.

Tênis de mesa

No tênis de mesa a dupla brasileira Ishiy e Takahashi caiu na estreia da competição

Tiro esportivo No tiro esportivo, Philipe Chateaubrian terminou em 31º lugar na prova de pistola de ar 10m e foi eliminado. Apenas os oito melhores avançaram para a decisão.

Vôlei masculino

Uma das principais derrotas do Brasil deste sábado foi no vôlei masculino. A seleção brasileira masculina foi derrotada pela Itália por 3 a 1 e agora terá que buscar a classificação nos próximos dois confrontos na fase de grupos, diante da Polônia e

Vôlei de praia masculino

A primeira dupla do vôlei de praia brasileiro, André e George, não teve dificuldades para vencer por 2 a 0 a dupla de Marrocos Abicha e Elgraoui e garantiu a primeira vitória do país na modalidade.

Provas adiadas

O Brasil também estaria na disputa do tênis e no skate street neste sábado de Olimpíada, mas os eventos tiveram de ser adiados por conta das chuvas que acometem Paris.

Destaques do torneio

Além da participação brasileira, tivemos momentos importantes neste sábado recheado de competições nos Jogos de Paris 2024. Veja alguns destaques:

Modalidades em disputa

O sábado contou com uma série de modalidades estreiando, além de esportes que já apareceram na última quarta e quinta-feira.

Ao todo foram 23 modalidades em disputa: badminton, handebol, remo, tiro, vôlei, hipismo, esgrima, hóquei na grama, judô, basquete, ginástica artística, natação, saltos ornamentais, tênis, tênis de mesa, polo aquático, vôlei de praia, ciclismo estrada, canoagem slalom, rugby sevens, boxe, surfe, e futebol.

As provas do skate street masculino, que aconteceriam neste sábado, foram transferidas para a próxima segunda-feira, 29.

Primeira medalha da Olimpíada

As atiradoras Alexandra Le e Islam Satpayev, do Cazaquistão, conquistaram a medalha de bronze no tiro esportivo, na categoria mista com a carabina de ar 10 metros. Essa foi a primeira medalha conquistada na Olimpíada de Paris 2024.

Primeira medalha de ouro

A primeira medalha de ouro também foi conquistada no tiro. Na mesma categoria que rendeu o bronze para dupla de Cazaquistão, as chinesas Huang Yuting e Sheng Lihao foram as vencedoras.

Nadal e Alcaraz

Um dos momentos mais importantes do dia na Olimpíada foi a estreia da dupla espanhola do tênis masculino formada por Rafael Nadal e Alcaraz. Nesse encontro de gerações, Nadal e Alcaraz levantaram o público na principal quadra de Roland Garroz e conquistaram a vitória por 2 sets a 0 na estreia do torneio.

Ainda no tênis, Alcaraz avançou para a segunda rodada no torneio individual. O sérvio Novak Djokovic também estreou com vitória tranquila e avançou para a próxima rodada.

Quadro de medalhas

O sábado olímpico também rendeu uma série de medalhas. Ao todo, já foram distribuídas, até o momento, 39 medalhas. A Austrália, com 3 medalhas de ouro, lidera o ranking. Confira o top 10: