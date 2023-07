Resumo da Copa: Filipinas surpreende e bate Nova Zelândia; Noruega empata com a Suíça

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 9:28 Compartilhe

A madrugada desta terça-feira ficou marcada por resultados inesperados na Copa do Mundo feminina, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção neozelandesa perdeu para as Filipinas em um resultado surpreendente. No outro jogo do dia, Noruega e Suíça empataram sem gols.

FILIPINAS DERRUBA ANFITRIÃ

Pela primeira vez na história da Copa do Mundo feminina, a equipe de Filipinas ganhou uma partida. A vitória, por 1 a 0 no Grupo A, foi sofrida. O favoritismo era todo da equipe da casa. Jogando em casa e com o estádio cheio, as anfitriãs buscavam repetir o feito do primeiro jogo, quando bateram a favorita Noruega, para encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Apesar da pressão inicial, o confronto rapidamente mudou quando a meia Sarina Bolden subiu mais do que todas as outras jogadoras e cabeceou a bola para a meta adversária, anotando o primeiro gol filipino da história do torneio.

Na segunda etapa, a Nova Zelândia se jogou ao ataque e até conseguiu marcar um gol, mas que foi prontamente anulado pelo VAR. Nos últimos minutos da partida, coube a goleira filipina McDaniel fazer ótima defesa e garantir os três pontos.

Com o resultado, o Grupo A se embola. A Suíça, líder, tem quatro pontos, seguida por Nova Zelândia e Filipinas, ambas com três. A Noruega, considerada grande favorita antes do início da competição, amarga a lanterna, com apenas um ponto.

NORUEGA EMPATA COM A SUÍÇA

Momentos antes do início da partida entre Noruega e Suíça, também pelo Grupo A, a craque norueguesa Ada Hegerberg pediu para ser substituída após sentir dores na virilha. Mesmo com um volume de jogo maior, a Noruega foi incapaz de superar a defesa suíça e amargou um 0 a 0 que a colocou em situação delicada na fase de grupos da Copa.

Sentindo falta de sua craque, a equipe norueguesa sofreu no primeiro tempo e viu a Suíça ter as melhores chances. Na volta para a etapa final, a Noruega foi ao ataque e teve ótimas oportunidades, mas a goleira Thalmann fechou o gol e garantiu o empate.

A classificação ainda é possível, mas a equipe dependerá de uma combinação de resultados na outra partida do grupo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias