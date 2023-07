Resumo da Copa: Espanha e Japão vencem e garantem vaga nas oitavas de final

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 11:18 Compartilhe

A madrugada desta quarta-feira foi marcada pela classificação para as oitavas de final de duas seleções favoritas para ganhar a Copa do Mundo. O Japão venceu a Costa Rica com facilidade e a Espanha atropelou a Zâmbia. Com as vitórias, ambas as equipes garantiram suas vagas no mata-mata e agora disputam entre si o primeiro lugar do Grupo C.

O Japão até mudou o time que goleou a Zâmbia na estreia no Mundial, mas o bom futebol continuou a aparecer e a seleção asiática não teve o menor problema em bater a Costa Rica por 2 a 0.

Com gols de Naomoto e Fujino, a seleção japonesa liquidou a fatura logo no primeiro tempo. Aos 26 minutos de jogo, o placar já indicava uma vantagem de dois gols que se manteve até o apito final. Na última etapa, o time nipônico diminuiu o ritmo e apenas administrou o resultado.

Com duas vitórias e seis pontos, o Japão é o segundo colocado do seu grupo. Como a Espanha tem um saldo de gols maior, a única forma da seleção asiática passar em primeiro é vencendo as europeias no próximo jogo, pela terceira e última rodada da fase de grupos.

ESPANHA APLICA NOVA GOLEADA

Dois jogos, oito gols e um futebol de encher os olhos. A seleção espanhola não tomou conhecimento da Zâmbia e aplicou 5 a 0, com direito a uma atuação de gala de Jenni Hermoso. Ela marcou dois gols e deu uma assistência. Alba Redondo também anotou dois gols. A Espanha envolveu sua adversária com passes e infiltrações rápidas e mostrou o motivo pelo qual é um dos times mais fortes do mundo.

A quantidade de gols é importante para as europeias. Com o quinto gol, a Espanha ultrapassou o Japão no saldo de gols e se tornou a primeira colocada no grupo. Como ambas as seleções já estão classificadas, o time de Alexia Putellas só precisa de um empate para passar como líder do Grupo C.

GOL OLÍMPICO

Após tropeçar na estreia, no empate sem gols com a Nigéria, a seleção do Canadá buscou a virada nesta quarta para derrotar a Irlanda por 2 a 1. Atual campeão olímpico, o time canadense chegou aos quatro pontos e agora lidera o Grupo B. A Irlanda, ainda sem pontuar, não tem mais chances de classificação.

A partida disputada em Perth, na Austrália, contou com um gol olímpico. Logo aos três minutos de jogo, McCabe surpreendeu a defesa canadense e abriu o placar. A reação das favoritas começou nos acréscimos do primeiro tempo, com o gol contra de Connolly. A virada veio no início do segundo tempo, com Leon.

Confira os próximos jogos da Copa do Mundo:

26/07

22h30 – Holanda x Estados Unidos

27/07

4h30 – Portugal x Vietnã

7h – Austrália x Nigéria

21h – Argentina x África do Sul





