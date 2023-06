Resultados do Sisu para o 2º semestre já estão disponíveis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 12:26 Compartilhe

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) divulgou nesta terça-feira, 27, os resultados do processo seletivo para vagas do 2º semestre de 2023. O programa utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como método de entrada em instituições públicas de ensino superior em todo o País.

Os candidatos podem acessar o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, a partir do seu login de usuário. Os aprovados devem realizar as matrículas entre 29 de junho a 4 de julho, de acordo com as instruções da instituição de ingresso. Cada universidade tem, em seu site, um manual de orientações.

Antes do fechamento do sistema, os candidatos puderam se inscrever em duas opções de vagas. Portanto, se não tiveram nota suficiente para passar na primeira escolha, podem ter conquistado o ingresso na segunda opção.

Para quem quer insistir na primeira opção de curso ou não passou em nenhum, é possível se inscrever na lista de espera a partir desta terça até o dia 4 de julho. Mas é recomendado fazer a matricula na segunda opção de curso, se for o caso, para garantir a vaga enquanto espera por uma chance de ingresso na primeira opção.

A convocação dos candidatos em lista de espera será feita pelas próprias instituições, a partir de 10 de julho. Geralmente, as universidades enviam e-mail para os selecionados, mas é importante acompanhar também as divulgações nos sites de cada uma delas. Quem perder o prazo de matrícula automaticamente perderá a vaga.

