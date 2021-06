Resultado x atuação: Início de Série B e momento atual do Vasco geram atenção aos fatos e às interpretações Cruz-Maltino não vem jogando bem, mas arrancou quatro pontos em dois jogos fora de casa. Primeira vitória na segunda divisão alivia, mas demanda continuidade

Para tudo na vida existem os fatos e as interpretações. No caso do Vasco, existia o fato de o time vir de dois jogos sem vencer na temporada e não ter vencido nenhum dos dois primeiros compromissos pela Série B. Além do fato de ter perdido em casa o jogo de estreia. Já a interpretação geral era de que a equipe vinha jogando mal há pelo menos um mês. Mas as interpretações por vezes divergem. O técnico Marcelo Cabo analisa que o time melhorou nos últimos jogos. Ao menos é o que ele diz à imprensa.

É natural que comandantes não exponham os seus atletas. Mas o treinador vem fazendo alterações para além das necessidades físicas, numa prova de que não está tão satisfeito assim. Só que também é fato, para alimentar a narrativa do treinador, que o time, em dois jogos fora de casa, não foi derrotado. A apuração do LANCE! dá conta de que o início de tabela era difícil. Inviável era perder em casa, ainda mais da forma como se deu a derrota para o Operário.

– Fizemos o terceiro jogo em seis dias. Treinamos ontem (sexta), fizemos quatro horas de viagem para Pelotas (a partir de Porto Alegre) e jogamos hoje contra um adversário que descansou sete dias. Sabíamos que tínhamos jogadores que não estavam no ápice de recuperação. Tentamos o rodízio, mas quero parabenizar a entrega deles – vibrou Marcelo Cabo, que completou:

– Não é fácil ter o terceiro jogo em seis dias, campo pesado (no Bento Freitas). Quero parabenizar a preparação física, todo o estafe. Tudo que precisamos correr no segundo tempo foi uma coisa absurda. Quero dizer que toda vez que formos representar o Vasco vai ser assim – garantiu.

É fato que o Vasco venceu. Também é fato que há um alívio imediato. Mas a interpretação de que o time mais uma vez não jogou bem prevaleceu entre torcedores e analistas. O time precisará continuar vencendo para que a interpretação não se sobreponha aos fatos e vire pressão.

