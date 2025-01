Resultado do Enem 2024 será divulgado hoje; saiba como consultar

Os estudantes que participaram do Enem 2024 poderão consultar os resultados da prova a partir desta segunda-feira, 13. As notas estão disponíveis na página do participante, no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O gabarito oficial do exame, com as explicações e respostas de cada questão, foi disponibilizado ainda em novembro de 2024 na mesma plataforma. Apesar de não existir um horário oficial para a liberação das notas, o resultado costuma sair pela manhã.

Como acessar a nota do Enem 2024