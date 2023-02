Resultado do BTG no 4º tri foi impactado por fraude de cliente, diz presidente

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 11:24 Compartilhe





Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – O presidente-executivo do BTG Pactual, Roberto Sallouti, afirmou nesta segunda-feira que o resultado do maior banco independente de investimentos da América Latina nos três últimos meses de 2022 foi afetado pelo que chamou “fraude” de cliente.

“O banco foi atingido por uma fraude”, disse Sallouti em teleconferência com analistas.





O BTG divulgou mais cedo que teve lucro líquido de 1,64 bilhão de reais no quarto trimestre do ano passado, ante desempenho de 1,74 bilhão no mesmo período de 2021. O banco fez uma provisão “não recorrente” de 1,12 bilhão de reais no quarto trimestre no segmento corporativo, mas não revelou o motivo, citando apenas que a reserva foi “relacionada a uma exposição de crédito específica”.

As units do BTG Pactual subiam cerca de 2% às 11h16, enquanto o Ibovespa mostrava retração de 0,5%.

Sallouti afirmou ainda que o BTG não tem nenhuma exposição a outras empresas citadas recentemente na mídia como em dificuldades financeiras, além da Americanas.

O executivo comentou ainda que as operações do BTG com recebíveis serão mais “seletivas” com “spreads maiores” nos próximos meses.

O presidente-executivo do BTG também afirmou que espera a área de gestão de recursos cresça mais rápido nos próximos trimestres que outras áreas do banco.





