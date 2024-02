Resultado de fusão na computação em nuvem, 4B Digital prevê triplicar receita

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/02/2024 - 18:04 Para compartilhar:

O mercado de computação em nuvem no Brasil ganhou um novo participante com a fusão entre as empresas Brascloud e a Saphir. Consolidadas com mais de uma década de atuação no setor, as companhias formam a nova marca 4B Digital e projetam futurar R$ 15 milhões neste ano e alcançar R$ 50 milhões em 2025.

Para iniciar, a nova marca programou a injeção de investimentos próprios acima de R$ 30 milhões nos próximos meses. Os recursos serão usados para expandir a infraestrutura do centro de processamento de dados (“data center”, no termo em inglês) e na rede de borda, que trata da aproximação da computação à fonte de dados, com o intuito de reduzir a latência e o uso da largura de banda.

A contratação de novos colaboradores está no planejamento. Hoje, a empresa conta com 30 profissionais e a previsão é superar 50 funcionários até o final de 2024.

Por meio da fusão, a marca disponibiliza o modelo “Cloud White Label”, que permite ao cliente consumir todos os serviços de um provedor de nuvem pública, como “data center”, “storage” (armazenamento), segurança, infraestrutura como serviço (IaaS), mas ao mesmo tempo oferecendo serviços customizados às necessidades dos parceiros.

O CEO da 4B Digital (antigo presidente da Brascloud), Felipe Rossi, exemplifica que o modelo permite que a empresas coloquem a própria marca no produto. “Com isso, as empresa não precisam gastar muito tempo e dinheiro desenvolvendo seus softwares e outras plataformas, e podem usar a nossa solução sob demanda e de forma escalável”, disse.

Expansão

A nova marca começa as operações com mais de 300 clientes e atua com cobertura em todo o território nacional. Rossi, no entanto, destaca que a empresa planeja inaugurar outras dez novas “zonas de disponibilidade” (estados ou cidades) até o final deste ano, que são como “sedes” para estar mais próxima dos clientes e poder dar menor latência ao sistema.

Entre março e abril, a 4B Digital espera ativar a atuação em Curitiba e Fortaleza. Além disso, a companhia pretende inaugurar um escritório em São Paulo até o fim do primeiro trimestre deste ano.

Hoje, a sede está localizada em Cascavel (PR) e a nova companhia já conta com dois escritórios em Santa Catarina, nas cidades de Chapecó e Florianópolis.

O CEO destaca ainda que a empresa está em movimento de expansão global, tanto com foco na América Latina, para países como Chile, Paraguai e Colômbia, quanto nos Estados Unidos, Índia e Europa. A previsão é de que até abril a empresa oficialize sua primeira unidade no exterior.

