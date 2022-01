Resultado da balança comercial de janeiro será divulgado no dia 1º de fevereiro

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia divulga na próxima terça-feira, 1º de fevereiro, o resultado da balança comercial do mês de janeiro. Assim, não haverá divulgação da balança semanal na segunda-feira, 31.

Os números da balança serão divulgados às 15 horas (de Brasília).

Às 15h15, o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, e o coordenador-geral de Estatísticas, Saulo Castro, darão entrevista para comentar os dados.

Até o dia 23 de janeiro, o saldo da balança comercial brasileira em janeiro era deficitário em US$ 117,3 milhões, com exportações de US$ 14,394 bilhões e importações de US$ 14,512 bilhões.

