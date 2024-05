Restrições ao uso de armamento ocidental limitam capacidade da Ucrânia, diz chefe da Otan

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/05/2024 - 9:23 Para compartilhar:

As restrições ocidentais ao uso das armas transferidas à Ucrânia limita a capacidade do país de atacar alvos no território da Rússia, afirmou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, nesta segunda-feira (27).

“Chegou o momento de considerar se não seria correto suspender algumas restrições que foram impostas”, disse Stoltenberg a legisladores na capital da Bulgária.

“Se (a Ucrânia) não pode atacar alvos militares em território russo, então (as restrições) amarram as mãos dos ucranianos e dificultam muito a defesa”, disse.

“Está claro que a Ucrânia tem o direito a se defender (…) A legítima defesa também inclui o direito a atacar alvos militares legítimos dentro da Rússia”, expressou Stoltenberg.

A Ucrânia está pressionando os aliados ocidentais, especialmente os Estados Unidos, para que tenha permissão de utilizar armamento de maior alcance que foi transferido ao país para atacar alvos em território russo.

Por sua vez, Estados Unidos e aliados ocidentais se mostram reticentes diante da possibilidade, por medo de que a autorização possa arrastá-los para um conflito armado direto com a Rússia.

Stoltenberg acrescentou que “alguns aliados suspenderam as restrições, permitindo, portanto, aos ucranianos se defenderem melhor”, mas não revelou detalhes.

del/ahg/jvb/dd/fp