Restos mortais são encontrados perto do local onde o ator Julian Sands desapareceu na Califórnia

Montanhistas encontraram restos mortais na área de Mount San Antonio, Califórnia, onde o ator britânico Julian Sands desapareceu há cinco meses, disseram as autoridades locais neste domingo(25).

Os restos mortais foram encontrados no sábado de manhã no meio da natureza, disse o gabinete do xerife de San Bernardino em um comunicado.

“Os montanhistas contataram o Gabinete do Xerife de Fontana depois de descobrir restos humanos perto da montanha”, disse ele.

Eles foram encaminhados para a perícia para identificação. O processo deve terminar na próxima semana.

Sands, que ganhou fama com o filme “Uma janela para o amor” (1985), estrelado por Helena Bonham Carter, desapareceu no dia 13 de janeiro no Monte San Antonio, a cerca de 3.000 metros de altura e nos arredores de Los Angeles.

O ator de 65 anos era um alpinista experiente que afirmou ser o homem mais feliz do mundo quando estava “perto do topo de uma montanha em uma manhã gloriosamente fria”.

Ele teve três filhos, dois deles com sua esposa, a escritora Evgenia Citkowitz.

Uma série de tempestades violentas atingiu a Califórnia em dezembro e janeiro, trazendo uma quantidade significativa de neve para as cordilheiras, incluindo o Monte San Antonio.

O cume onde Sands desapareceu é o mais alto da cordilheira de San Gabriel e é um destino popular para os residentes de Los Angeles.

