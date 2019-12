Restoque anuncia oferta de ações que pode girar até R$ 278 milhões

A Restoque (Le Lis Blanc) anunciou oferta pública de distribuição primária (follow on) de 15 milhões de ações ordinárias, que poderá ser acrescida em até 15% do total de ações. Com base no fechamento da ação no pregão da terça-feira (R$ 16,14), a oferta poderá alcançar R$ 278,415 milhões.

O preço, porém, será definido após a conclusão do procedimento de coleta de intenções (bookbuilding), dia 18. O início da negociação será no dia 20 de dezembro.

De acordo com a companhia, os recursos provenientes da oferta pública serão utilizados para o “fortalecimento e otimização da estrutura de capital da companhia, através da melhoria da liquidez promovida pelo aumento de recursos em caixa”.

A oferta restrita terá como bancos coordenadores o Santander (líder), Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA.