Restaurateur que recebeu Mattarella em São Paulo é condecorado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/10/2024 - 11:50

SÃO PAULO, 21 OUT (ANSA) – O restaurateur ítalo-brasileiro Massimo Ferrari, um dos principais nomes da gastronomia italiana no Brasil, foi condecorado com a medalha de comendador da ordem ao mérito pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella.

A homenagem foi entregue pelo cônsul-geral em São Paulo, Domenico Fornara, durante a inauguração da 13ª Settimana della Cucina Regionale Italiana, principal evento dedicado à gastronomia do “Belpaese” no Brasil.

Ferrari é responsável pelo restaurante Felice e Maria (nomes de seus pais), que encantou Mattarella durante a viagem oficial do chefe de Estado ao Brasil, em julho passado.

“O presidente ficou tão entusiasmado que, saindo do restaurante, decidiu homenagear esse maravilhoso lugar e a simpatia de Ferrari. Nunca uma escolha foi tão correta e justa”, disse Fornara ao entregar a condecoração.

Nascido em Premosello-Chiovenda, na região do Piemonte, o restaurateur chegou ao Brasil em 1947, quando tinha cinco anos de idade, e se tornou um dos mais importantes nomes da cena gastronômica em São Paulo, primeiro com o restaurante Massimo, que funcionou de 1976 até 2013, e depois com o Felice e Maria.

“É uma condecoração muito importante porque ela reflete o trabalho de uma família que veio aqui, conquistou seu espaço, criou raízes, sem nunca deixar de amar a Itália”, afirmou Ferrari à ANSA, acrescentando que se sentiu “honrado” por receber Mattarella.

“Ele é uma pessoa incrível, um ser humano único, que conversa com você, aprecia o que você faz. Foi uma experiência inigualável”, destacou. (ANSA).