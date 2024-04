Restaurante oferece garrafa de vinho grátis se você abrir mão do telefone

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/04/2024 - 0:06 Para compartilhar:

Separar-se do seu celular realmente compensa neste restaurante na Itália. O Al Condominio, inaugurado em março na cidade de Verona, no norte do país, oferece uma garrafa de vinho grátis aos clientes que entregarem seus telefones antes das refeições.

“Queríamos abrir um restaurante diferente dos outros”, disse o proprietário Angelo Lella ao The Guardian. “Então escolhemos este formato: os clientes podem optar por renunciar à tecnologia enquanto desfrutam de um momento de convívio juntos.”

Ele acrescentou: “A tecnologia está se tornando um problema – não há necessidade de olhar para o telefone a cada cinco segundos, mas para muitas pessoas é como uma droga … Dessa forma, elas têm a oportunidade de deixá-lo de lado e beber um bom vinho”.

Na chegada, os clientes podem colocar seus telefones em uma caixa, trancada a sete chaves, na entrada. Para solicitar a garrafa de vinho grátis, basta mostrar a chave ao garçom.

Essa não é a única vantagem que os clientes podem obter ao bloquear seus dispositivos móveis.

Eles também podem optar por avaliar sua refeição, deixando a avaliação na mesma caixa onde estava seu telefone. A pessoa que escrever a crítica mais elogiosa, cantando os maiores elogios, receberá uma refeição grátis na próxima visita.

“A resposta tem sido muito positiva. Noventa por cento dos clientes optaram por deixar de lado o telefone em troca de vinho”, compartilhou Lella.

“É realmente uma coisa linda ver as pessoas abraçando isso”, continuou ele. Eles estão conversando entre si em vez de olharem fotos ou responderem mensagens em seus telefones.”