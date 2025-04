Restaurante na Itália permite que cliente defina valor da conta

ROMA, 1 ABR (ANSA) – Dois chefs italianos, Alessandro Musso e Pierclaudio Ruta, inauguram no próximo 4 de abril um projeto em um restaurante em Modica, na Sicília, sul da Itália, onde o valor da conta é totalmente definido pelos clientes.

De acordo com os idealizadores, a proposta “é um convite para que as pessoas participem de um projeto gastronômico e cultural que valoriza os ingredientes locais e a grande tradição da panificação em um território com forte vocação cerealífera”.

A ação estará disponível entre 4 e 6 de abril, quando frequentadores do restaurante Pensiero, localizado dentro do agroturismo siciliano Stacci, poderão avaliar “a cozinha, o serviço e o trabalho apresentado” e assim definir o valor a ser pago.

Musso e Ruta resumem a proposta como “poder oferecer alimentos de qualidade de modo acessível a todos”.

Além da cozinha inovadora dos chefs, o resort Stacci, que abriga o Pensiero, costuma receber turistas que buscam experiências imersas no campo, como o avistamento de estrelas em um céu sem poluição luminosa. (ANSA).