Restaurante londrino falso tem melhor pontuação no TripAdvisor

Como transformar em poucas semanas um restaurante falso no estabelecimento com melhor pontuação no site TripAdvisor? Com um celular, um site, algumas fotos criativamente modificadas e bastante engenhosidade.

Oobah Butler, colaborador do veículo digital Vice, teve a ideia ao refletir sobre sua própria experiência como um falso crítico no TripAdvisor, o site onde os internautas podem avaliar todos os tipos de estabelecimentos turísticos: restaurantes, hotéis, bares , etc.

“Os restauradores me pagavam 10 libras – 13,40 dólares – para que eu escrevesse uma opinião positiva, apesar de nunca ter comido no local”, relata.

“Um dia, estava sentado na minha cabana e tive uma revelação: no contexto atual de desinformação e propensão da sociedade para criar qualquer coisa, é possível criar um restaurante falso?”

Butler juntou o mínimo necessário para dar a seu restaurante falso uma aparência real: um número de telefone, um endereço pouco claro e uma página na web. No mês de abril, “The shed at Dulwich” estava online.

Para tornar tudo mais crível, Butler publicou fotos de pratos que pareciam normais, embora, de fato, fossem imagens modificadas. Simulou ingredientes com produtos domésticos ou partes de seu próprio corpo, como a de um ovo frito que cobre, aparentemente, um filé de salmão, e que na verdade é o calcanhar de um de seus pés.

Em 5 de maio, alcançou seu primeiro objetivo: sua solicitação de registro no TripAdvisor foi aceita. Sendo um novo restaurante, “The shed at Dulwich” começou no final da lista de estabelecimentos de Londres, de número 18.149.

Não ficou muito tempo nesta posição. Butler convocou seus amigos para multiplicar as falsas críticas positivas. No final de agosto, sua invenção atingiu o posto 156 e começou a receber numerosas reservas, muitas de profissionais do setor gastronômico e até mesmo de uma produtora australiana.

Em novembro, as avaliações falsas e milhares de pesquisas na internet conseguiram transformar “The shed at Dulwich” no restaurante de Londres melhor pontuado no TripAdvisor.

Butler acabou abrindo seu estabelecimento por um curto período para oferecer pratos congelados.

Depois de descobrir a brincadeira, TripAdvisor assegurou ao jornal The Times que o restaurante falso já era observado e que “era apenas uma questão de tempo” antes de ser “removido” da página.

eg/apz/glr/gm/mb/mr