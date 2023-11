Restaurante japonês em NY recorre a um robô para servir comida e atrair multidões

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 24/11/2023 - 4:14 Para compartilhar:

Um robô com orelhas de gato fará pedidos de comida em um restaurante japonês na Big Apple – o último passo em uma ofensiva de charme dos donos de restaurantes que tentam automatizar a experiência gastronômica.

O garçom sobre rodas se chama BellaBot – uma máquina que chega até a cintura e com cara de felino, que pode entregar comida e bebidas e transportar pratos sujos. Os bots, que custam entre US$ 12 mil e US$ 15 mil, foram mobilizados em restaurantes da Flórida a Michigan.

Garry Kanfer, chefe do Kissaki Hospitality Group , decidiu recorrer ao artifício caro como uma atração de entretenimento em seu posto avançado Kamasu, que será inaugurado em breve.

“Eu os vi e li sobre eles. Este será um teste”, disse Kanfer ao portal Side Dish.

O que BellaBot não pode fazer é receber pedidos ou interagir com os clientes – preservando assim a segurança no emprego em seu restaurante, que abrirá no próximo mês com 70 lugares e oferecerá rolinhos de temaki abertos com menu à la carte de maki, futomaki especial e donburi.

“Você ainda precisa que o garçom esteja lá e coloque a comida nas mesas das pessoas”, disse Kanfer, cujos outros locais do Kamasu estão no The Shops & Restaurants em Hudson Yards e no Time Out Market em Dumbo.

Esta não é a primeira vez que Kanfer adiciona robôs aos seus restaurantes.

Em Kissaki, um conceito de jantar requintado que ele lançou durante a pandemia, e em seus outros locais em Kamasu, Kanfer usa cerca de quatro máquinas robóticas de sushi para fazer arroz para rolos de sushi.

“Tive muita resistência. Até a nossa administração estava preocupada”, disse Kanfer, cujos postos avançados em Kissaki estão localizados em Hamptons e Manhasset, Long Island.

“Mas os robôs são uma boa opção para o fast casual – e os humanos ainda estão lá para interagir com os clientes.”

A incorporação de ajudantes robóticos cresceu durante a pandemia, à medida que a falta de contacto humano se tornou desejável.

A Brooklyn Dumpling Shop, por exemplo, usava um armário aquecido que lembrava as máquinas automáticas da velha escola para coleta sem contato.

A ameaça de que os robôs tirem empregos tornou-se uma preocupação crescente na indústria de restaurantes, disse Andrew Rigie, diretor executivo da New York City Hospitality Alliance.

“O pessoal de serviço já está sendo eliminado pelas telas sensíveis ao toque quando se trata de fazer pedidos”, disse Rigie. “Continuaremos a ver carrinhos robóticos de dim sum e robôs misturando coquetéis em Las Vegas, mas os restaurantes são um negócio que exige muita mão de obra e o foco está no serviço e na hospitalidade. Nenhum robô jamais substituirá isso.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias