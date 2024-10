Restaurante italiano desiste de estrela Michelin

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/10/2024 - 12:50 Para compartilhar:

LUCCA, 20 OUT (ANSA) – Com o objetivo de voltar às origens, um restaurante localizado na cidade de Lucca, na Itália, decidiu devolver sua estrela Michelin, uma das principais honrarias do setor gastronômico.

Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini e Stefano Terigi, os três chefs e sócios do “Il Giglio”, desistiram do popular reconhecimento após permanecer cinco anos com a estrela.

“A sabedoria está em reconhecer que chegou a hora de nos olharmos, de nos compreendermos e, por vezes, de nos reinventarmos. Il Giglio é um restaurante que nunca mais foi o mesmo: um restaurante transformador, curioso, em constante evolução, que consegue, há 12 anos, usar sempre a roupa que mais lhe convém, trocando de máscara quando se vê diante de uma nova cortina”, explicou Rullo.

“E onde a alta gastronomia ainda é vista por muitos como um luxo para poucos, o restaurante sempre se destacou pela sua cozinha democrática e compreensível, uma reinterpretação fresca e divertida do ato mais simples e convivial de todos: sentar-se à mesa”, acrescentou.

O chef italiano ainda mencionou o desejo dele e de seus parceiros de voltar a ter liberdade para “improvisar menus” e não precisar se preocupar mais com os “padrões dos outros”.

“Queremos que o Giglio se pareça conosco, nos reflita e nos diga. Desejamos que seja um restaurante onde é possível comer todos os dias, desde jantares em família a ocasiões especiais”, declarou Stefanini. (ANSA).