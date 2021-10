Restaurante inspirado em Gotham City oferece comidas e drinks temáticos

Um restaurante temático Gotham City está levando os fãs da DC Comics à loucura. Além de um ambiente completamente inspirado na cidade fictícia das histórias em quadrinhos, o estabelecimento oferece comidas e drinks que levam os clientes a uma experiência bastante fiel a Gotham. O restaurante fica localizado em Londres, na Inglaterra.

Dentro do restaurante, que se chama Park Row, há cinco espaços diferentes, todos temáticos em torno dos heróis e vilões da DC. James Bulmer, o fundador do lugar, define o estabelecimento como um local com “comida e bebida que usam a imaginação, a diversão e a narração de histórias para permitir que o cliente se aprofunde nas camadas de seus heróis e vilões favoritos”.

“Nós queríamos criar um cenário de filme em que os clientes pudessem sentir que realmente estão imersos no mundo da fantasia. Um espaço que cria memórias, compartilha experiências. Um parque de diversões gastronômico”, comentou Bulmer.

Quatro dos cinco espaços do restaurante são inspirados nos personagens do Batman, embora os clientes não vejam o rosto dos vilões e heróis, já que o lugar, embora seja temático, foi feito para que a experiência seja como se os visitantes fossem os personagens.

O restaurante foi criado em parceria com a Warner Bros. Consumer Products e a DC. Ele fica localizado no Soho, um bairro londrino com diversos restaurantes, pubs, lojas, teatros etc.

