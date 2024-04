Restaurante Disney é o primeiro parque temático a ganhar estrela Michelin

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/04/2024 - 0:18 Para compartilhar:

O Magic Kingdom agora também tem a magia Michelin. Victoria & Albert’s no Grand Floridian Resort & Spa da Disney Disney World é o primeiro restaurante em um parque temático a ganhar uma estrela Michelin.

O restaurante do “Lugar Mais Feliz do Mundo” oferece dois menus – uma preço padrão de US$ 295 e o menu degustação do chef, que custa US$ 395 por pessoa.

O vinho opcional ou combinações à prova custam a partir de US$ 155 por hóspede.

O restaurante também oferece cartas de água, um serviço ornamentado de café e chá e uma coleção rara de mais de 500 vinhos de 35 regiões.

O local de Orlando tem um código de vestimenta semiformal/formal rígido e não permite crianças menores de 10 anos.

E você não pode comprar um Fast Pass para este local: um lugar no oásis de restaurantes sofisticados “não é de forma alguma uma reserva fácil”, de acordo com o guia Michelin.

Se você não puder fazer sua reserva exclusiva, será aplicada uma taxa de US$ 100 por pessoa para cancelamentos dentro de cinco dias da reserva.

“O cenário é intimista e o ritmo é o de uma valsa tranquila de três horas orquestrada por uma graciosa brigada de garçons veteranos”, segundo a Michelin, que observou que a cozinha é comandada pelo chef Matthew Sowers, que “cozinha com estilo contemporâneo”. entusiasmo e baseia-se em influências que vão da Ásia aos países nórdicos.”

Embora os juízes da Michelin tenham aprovado a Victoria & Albert’s, muitas pessoas online discordaram depois de saberem do alto preço.

Os hóspedes da Disney World criticaram o parque temático por aumentar os preços de seu restaurante mais caro quando ele reabriu em 2022, após o auge da pandemia de COVID-19.

“Tenho certeza de que é uma ótima experiência e super chique, mas não, obrigado. Estou fora. Não há chance de gastar US$ 300 por pessoa para comer alguma coisa”, escreveu um usuário no Reddit, referindo-se à opção mais barata do menu degustação de sete pratos.

“Muito caro”, reclamou outro usuário. “Os restaurantes com estrelas Michelin em Nova York nem custam tanto (exceto os melhores, como o Eleven Madison Park, que custa ‘apenas’ US$ 335).”

Após a pandemia, a Disney aumentou os preços em geral, aumentando o custo de entrada, multas de estacionamento, mercadorias e alimentos.

Os clientes reclamaram em um estudo recente que a Mouse House “perdeu sua magia”, já que novos dados mostraram que os ingressos para os parques temáticos Disney World e Disneyland aumentaram mais de 3.871% nos últimos 50 anos – diminuindo também os aumentos nos salários dos visitantes. como o custo do aluguel e do gás.

No entanto, os jurados da Michelin discordaram dos críticos da Victoria & Albert, alegando que ela oferece “um tipo de magia raramente vista hoje em dia”.