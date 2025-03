Restaurante culpa ‘pessoal do bolsa família e cervejinha’ pela falta de funcionários

Um recado que culpava “o pessoal do bolsa família e da cervejinha” pela falta de funcionários foi colocado nesta semana em um dos balcões do restaurante Freshouse, no shopping Market Place, zona Sul de São Paulo. Fotos flagraram o papel colado em um dos computadores de atendimento e indignaram internautas.

“Senhores clientes, por favor, tenham paciência, o pessoal do bolsa família e da cervejinha’ não quer trabalhar, estamos com muita falta [de] funcionários. Obrigado”, dizia o anúncio.

A rede de restaurantes se pronunciou via Instagram e explicou que a ação foi feita sem autorização da diretoria. Eles reforçam que, assim que foram notificados, o recado foi retirado do local.

“Reconhecemos que uma notificação foi colocada indevidamente em nossa unidade do Shopping Market Place, contendo uma mensagem inapropriada e que não reflete os valores da Freshouse. Essa comunicação foi feita sem a autorização da diretoria e, infelizmente, transmitiu uma mensagem equivocada sobre a situação”, escreveu a empresa.