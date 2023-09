Restaurante contrata segurança com rifles para proteger clientes

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/09/2023 - 3:22 Compartilhe

Um restaurante de cheesesteak da Filadélfia, nos EUA, reabriu com guardas carregando rifles de assalto por causa do crime violento que assola a Cidade do Amor Fraterno.

Um vídeo da reabertura do Jim’s West Steaks & Hoagies, no oeste da Filadélfia, no domingo, mostra clientes fazendo fila para pedir sanduíches sob o olhar atento de seguranças fortemente armados.

“A violência aumentou”, disse o coproprietário Cortez Johnson à TV local WPVI sobre a cidade que viu um aumento no número de assassinatos, muitos deles em uma área próxima ao restaurante recém-reaberto.

“Você quer que as pessoas se sintam seguras e protegidas. Então, quando eles saem e comem, não precisam se preocupar com nenhum tipo de dano”, disse Johnson.

Os seguranças armados ficarão de vigília do lado de fora do restaurante durante o horário comercial, de quinta a domingo, todas as semanas, de acordo com a WPVI.

“Se você deseja proteger seu negócio e garantir que todos estejam seguros, você terá que gastar esse dinheiro extra”, disse Saul Landers, diretor financeiro da Jim’s West. Kevon Darden, proprietário dos Serviços de Proteção Presidencial, disse que todos os que trabalham na segurança da amada lanchonete têm “experiência militar e policial”.

Alguns clientes manifestaram o seu apoio à existência de guardas fortemente armados à espreita. “Segurança e boa comida são sempre uma vantagem”, disse Nitah Dunham. Mario Maiale disse que “não é um grande fã de armas, mas entendo. “Se isso impede [o crime], não posso reclamar”, disse ele.

Mas outro cliente, William King, disse estar preocupado com a ótica da cidade, onde um posto de gasolina próximo também ganhou as manchetes por contratar guardas com AR-15 .

“É um pouco exagerado. Mesmo se você tiver um guarda armado, tudo bem. Mas andar por aí com uma metralhadora não é familiar”, acrescentou.

Em 2015, o restaurante foi alvo de ladrões armados que fugiram com US$ 215 em dinheiro roubado da caixa registradora e dos clientes, informou o Philly Voice . Nenhum ferimento foi relatado.

O negócio reabriu recentemente após estar fechado desde 2019.

Os homicídios caíram 20% na Filadélfia desde o ano passado, que teve a segunda maior taxa de homicídios da história da cidade depois de 2021, segundo a polícia. No entanto, oito desses assassinatos ocorreram num raio de 10 quarteirões do Jim’s West Steaks & Hoagies, mostraram estatísticas do gabinete do controlador da cidade.

As famosas lanchonetes de cheesesteak da Filadélfia às vezes são palco de disputas violentas entre clientes. Em 2021, uma discussão de futebol entre um torcedor dos Giants e um torcedor dos Eagles que estavam esperando no Pat’s King of Steaks se transformou em um tiroteio mortal .

