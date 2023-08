Restaurante cobra mais de R$ 100 apenas para cortar um bolo de aniversário

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/08/2023 - 0:44 Compartilhe

Uma família ficou chocada ao descobrir que foi cobrado 20 euros (pouco mais de R$ 100 ) para cortar o bolo em 20 pedaços. O grupo estava comemorando um aniversário em um restaurante não identificado em Palermo, na Sicília.

Eles pediram cerca de US$ 130 em pizza e bebidas, sem incluir a taxa “20 X Servizio Torta”, que significa “20 x serviço de bolo”, de acordo com um recibo obtido pelo Newsflash.

Esta não é a primeira vez que um restaurante italiano é criticado por acusações questionáveis.

Uma viajante recentemente foi ao TripAdvisor para desabafar depois de perceber uma surpresa sobretaxa de 2 euros em um restaurante na sofisticada região do Lago Como – por ter seu sanduíche cortado ao meio. A mulher não identificada, visitante da vizinha Milão, pediu um sanduíche vegetariano – com batatas fritas recheadas – no Bar Pace em Gera Lario, na extremidade norte do lago.

Depois de mastigar o lanche sem carne com um amigo, o cliente descontente ficou chocado com a conta. Apesar de não reclamar, postou a crítica negativa, argumentando que nunca havia pedido que o sanduíche fosse cortado ao meio.

“Inacreditável, mas verdadeiro”, escreveu a pessoa na legenda de uma foto do recibo no TripAdvisor.

O co-proprietário do restaurante defendeu a taxa.

“Tivemos que usar dois pratos em vez de um e o tempo para lavá-los dobrou, e depois dois jogos americanos”, disse a proprietária Cristina Biacchi ao La Repubblica , um jornal italiano.

“Para cortá-lo pela metade levamos algum tempo e o trabalho deve ser pago.”

Ela também observou que o cliente não reclamou ou questionou a cobrança e esclareceu que retiraria a cobrança da conta se alguém levantasse um problema.

