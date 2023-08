Restauração da Catedral de Odessa terá especialistas italianos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/08/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 11 AGO (ANSA) – O governo da Itália anunciou nesta sexta-feira (11) que irá enviar especialistas técnicos para a restauração da Catedral de Odessa, na Ucrânia, danificada por bombardeios russos em 23 de julho passado.

“É um dos edifícios símbolos da história cultural e religiosa da região. Uma grande catedral ortodoxa, fundada em 1794, reconstruída em 2005 após a destruição pela União Soviética em 1936”, disse, em nota, o Palazzo Chigi.

“Lembrando a longa e riquíssima história de trocas entre Odessa e a cultura italiana, que fez com que no fim do século 18 arquitetos italianos projetassem os principais edifícios da cidade, envolvemos duas das instituições culturais mais especializadas da Itália”, acrescentou o texto.

Segundo o governo, os especialistas são dos museus Triennale, de Milão, e Maxxi, de Roma.

“Queremos reunir as melhores energias econômicas, técnicas e culturais. A tradição das escolas de restauração italianas está à disposição de um projeto de recuperação e valorização das paredes e afrescos atingidos por bombas, destacando uma antiga amizade entre dois povos e o renascimento de uma cidade”, concluiu a nota. (ANSA).

