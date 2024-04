Restart lança nova versão de ‘Fé Acesa’ ao vivo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/04/2024 - 14:39 Para compartilhar:

Koba, um dos integrantes da Restart, ficou mais velho no dia 4 de abril, e presenteou os fãs da banda com uma nova versão da música “Fé Acesa” gravada ao vivo durante o show da turnê de despedida “Pra Você Lembrar”, em Porto Alegre.

Relembrando a trilha sonora que marcou a memória de milhares de fãs, o single é o segundo lançamento deste ano (o primeiro foi ‘O Meu Melhor’, em fevereiro) que chega nesta quinta-feira, 5, nas principais plataformas digitais, e a banda já anuncia que em breve o vídeo clipe também será divulgado.

“Fé Acesa” traz uma sonoridade mais agressiva e uma letra que carrega a resposta da banda às críticas da época, além de destacar a importância de manter a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios, a fim de encontrar força interior para continuar em busca dos seus sonhos.

Relançada depois de 11 anos trazendo um novo olhar da banda, a nova versão exala o amadurecimento musical dos integrantes e relembra uma geração que foi marcada com suas mensagens de autenticidade.

“Está sendo muito especial trabalhar novamente com essas músicas e perceber como continuam fazendo sentido pra gente e pra um monte de gente. ‘Fé Acesa’ foi uma das últimas faixas que disponibilizamos antes do hiato e ela reflete muito bem alguns aspectos e sentimentos que tínhamos na época. Esperamos que sintam-se inspirados a nunca desistir quando ouvirem essa música,” conta Pe Lu.

Em turnê pelo Brasil, a “Pra Você Lembrar Tour – A Despedida” teve início em outubro de 2023, em São Paulo, com duas noites esgotadas no Espaço Unimed desde então percorre as maiores cidades do país. Nas próximas semanas, a turnê será apresentada em Belo Horizonte, São José dos Campos, Sorocaba, Santo André, São José do Rio Preto, Fortaleza, Ribeirão Preto e Salvador. Em breve, as datas finais do reencontro serão anunciadas.

