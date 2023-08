Restart anuncia show extra em SP após esgotar ingressos em 2h; veja valores e como comprar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 18:12 Compartilhe

Após a alta procura para o primeiro show da turnê Pra Você Lembrar, que marca o reencontro e a despedida da banda Restart, o grupo anunciou um show extra em São Paulo nesta sexta-feira, 4. Além do dia 7 de outubro, a banda também irá se apresentar no dia 8 no Espaço Unimed.

Ao todo, 62 mil pessoas aguardaram na fila online para a primeira apresentação, que teve os ingressos esgotados em 2 horas nesta sexta. A banda, porém, ainda não anunciou quando as vendas para a data extra estarão disponíveis.

Cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife e Florianópolis também receberão a banda. As entradas para o show no Rio, que ocorrerá no dia 14 de outubro na Fundição Progresso, estarão disponíveis a partir da segunda, 7.

Para comprar os ingressos para o show, basta acessar o site da Ticket 360. Os valores estão sujeitos a taxas. As entradas também estão disponíveis presencialmente na bilheteria do Espaço Unimed, sem taxas.

Os ingressos vão de R$ 140 (meia-entrada, Pista) a R$ 580 (inteira e individual, Camarote A). Veja todos os valores na tabela abaixo.

Formada por Pe Lu, Pe Lanza, Thominhas e Koba, a banda foi uma febre nos anos 2010 com suas calças coloridas. O Restart passou por um hiato de 8 anos e anunciou o retorno nesta terça-feira, 1º. A notícia veio após o anúncio de reencontro de bandas como Cine e NX Zero, também sucesso na época.

O grupo ficou conhecido por hits como Recomeçar, Levo Comigo e Menina Estranha. Seu estilo foi caracterizado como “happy rock”, com temática adolescente e letras vibrantes e alegres.

Veja os valores para a turnê de despedida do Restart

Pista: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia)

Pista Premium: R$ 400,00 (inteira) e R$ 200,00 (meia)

Camarote A: R$ 580,00 (inteira e individual)

Camarote B: R$ 520,00 (inteira e individual)

Solidária da Pista: R$ 260,00

Solidária da Pista Premium: R$ 360,00

Serviços

Restart com a turnê de despedida Pra Você Lembrar no Espaço Unimed

Show: Restart com a turnê de despedida Pra Você Lembrar no Espaço Unimed





Data: 07 de outubro de 2023 (sábado)

Ingressos Esgotados

–

Show: Restart com a turnê de despedida Pra Você Lembrar no Espaço Unimed – Data Extra

Data: 08 de outubro de 2023 (domingo)

Abertura da casa: 18h

Início do show: 20h30

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Acesso para deficientes: sim

Classificação: 16 anos

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sábado, das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou online pelo site Ticket 360

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Redeshop. Cheques não são aceitos.





Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias