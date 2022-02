Respostas, live surpresa e indicação de jogador: John Textor vive interação com o Botafogo nas redes Futuro investidor do Botafogo está sempre de olho no Twitter, responde internautas no site e participou até de espaço com botafoguenses e jornalistas 'de surpresa'

Se John Textor está fora do Brasil e não consegue acompanhar o Botafogo de perto, ele tenta trazer a rotina do clube para o dia a dia dele – e muito disso passa pelas ações na internet. O empresário, que está na reta final para adquirir 90% da SAF do Alvinegro, tem contato praticamente diário com torcedores do Glorioso nas redes sociais.

+ Humildade, destaque na Copinha e ‘técnica de camisa 10’: quem é Raí, meia que selou a vitória do Botafogo



O Twitter é o principal “ponto de encontro” de Textor. Ele responde torcedores quase que diariamente na plataforma. São milhares de interações com pedidos de reforços, indicações e até mesmo declarações de amor.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW



Ele chegou a quebrar uma barreira recentemente ao participar de um ‘Spaces’, onde os usuários abrem uma transmissão ao vivo em áudio. Na madrugada de quarta para quinta-feira, ele simplesmente entrou de surpresa em uma live do perfil “Botafogo SA News”. Rapidamente, a conversa teve milhares usuários conectados.

Em pouco mais de 20 minutos na conversa, John Textor afirmou que analisa o mercado com cautela – um dos motivos por o Botafogo ter ‘congelado’ as negociações atuais com Elkeson e Óscar Romero, por exemplo – porque o leque de possibilidades aumentou. Ele afirmou que pode encontrar “20 jogadores que querem jogar no Botafogo por posição”.

Demora para contratar? Textor preferiu definir como uma análise necessária e tentar ser o máximo preciso na busca de título, algo que ele reafirmou ser o grande objetivo. Apesar de admitir estar atrasado em relação ao mercado, o empresário colocou durante a transmissão que este movimento é importante para a montagem do elenco.

E MAIS:

INDICAÇÃO DE JOGADOR

John Textor deu até de olheiro no Twitter. No último domingo, ele postou um vídeo de Dylan Talero, jogador colombiano de 17 anos do FC Florida, o apelidando de “Pequeno Ronaldo”. Na legenda, a pergunta: “Será que mandamos ele para o Rio?”

O norte-americano havia afirmado em outra oportunidade que gostaria de expandir os horizontes das categorias de base do Botafogo com chegadas de jogadores de outros países.

FC Florida’s “Little Ronaldo”, 17-year old Dylan Talero dreams of playing with ⁦@Botafogo⁩ “Little Cavani”…should we send him to Rio? pic.twitter.com/QAHpnPA0dX — John Textor (@JohnTextor) January 31, 2022

E MAIS:

Saiba mais