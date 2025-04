Resposta a ‘tarifaço’ terá como base reciprocidade aprovada no Congresso, diz Lula

A resposta do governo brasileiro às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá como base um projeto de reciprocidade comercial aprovado pelo Congresso Nacional, disse nesta quinta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente afirmou ainda que serão tomadas “todas as medidas cabíveis para defender nossas empresas e nossos trabalhadores”.

Em evento em Brasília para balanço de dois anos de seu governo, Lula garantiu que tomará todas as medidas cabíveis para defender os trabalhadores e as empresas brasileiras após o anúncio de Trump. Lula aproveitou ainda para fazer uma defesa do multilateralismo e do livre comércio.