Responsável pela reformulação do Cariocão, Sportsview chega ao mercado em 2021 Liderada por referências do mercado esportivo e de entretenimento, empresa tem entre suas atribuições a função de negociar direitos de TV

A Sportsview inicia o ano de 2021 oficializando sua participação no mercado brasileiro de esportes e entretenimento, prometendo soluções sob medida de mídia, broadcast e patrocínios para clubes, federações, plataformas de mídia, patrocinadores e investidores. A empresa reúne em seu time executivos que são referências no segmento e tem como primeiro projeto a reformulação do Campeonato Carioca de 2021.

Alinhada aos novos tempos do cenário de inovação, tecnologia e boa gestão, a Sportsview é liderada por três profissionais de grande experiência e credibilidade no mercado: Marcelo de Campos Pinto é advogado, esteve à frente da direção executiva de negócios de esportes do Grupo Globo por mais de 15 anos e é responsável por importantes mudanças na perspectiva do futebol no Brasil;

Além dele, participa do projeto o economista Fernando Ferreira, especialista em pesquisa de mercado e marketing esportivo, além de empreendedor em série e fundador do Grupo Pluri e Raul Costa Jr, jornalista e ex-diretor executivo de eventos da RBS e da Rede Globo. Ele conduziu coberturas dos principais acontecimentos esportivos do mundo, como Copas do Mundo e Olimpíadas.

A empresa oferece soluções de excelência para seus parceiros. Negociação de direitos de transmissão, estratégia de distribuição de mídia, criação e produção de conteúdos digitais, soluções de fan engagement e gestão de patrocínio são alguns dos produtos no portfólio.

Reformulação do Campeonato Carioca

A tradicional competição estadual será o primeiro projeto assinado pela Sportsview, em parceria com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, e os clubes participantes. O Campeonato Carioca de Futebol deste ano terá 12 times na disputa do seu cobiçado troféu, e há meses é o foco dos executivos da empresa em negociações e planejamentos.

A atuação da Sportsview se concentra na reformulação do Campeonato Carioca como produto de entretenimento, se adequando às demandas atuais dos torcedores e parceiros de negócios. Isso inclui a negociação dos direitos de mídia e broadcast, a produção dos jogos (incluindo conteúdos de pré e o pós-jogos) e a comunicação digital do torneio. Entre as novidades, uma nova casa para o campeonato na TV aberta, que tem propostas do SBT e da Record – a emissora de Edir Macedo está na frente pelos direitos de transmissões. A Globo está fora do páreo.

Assim, a competição contará com uma série de ativações inéditas no futebol brasileiro, com o objetivo de ampliar o alcance e o engajamento do público que se interessa e consome o campeonato, além do desenvolvimento de novas propriedades comerciais para que melhor se adequem às marcas parceiras.

– Estamos empenhados na conclusão de algumas negociações importantes para o Campeonato Carioca, e esperamos em breve comunicar essas novidades. Serão muitas, isso podemos garantir. A união das grandes marcas cariocas, que contam com mais de 60 milhões de torcedores em todo o Brasil e a confiança no projeto de revitalização da competição são garantias de um torneio atrativo, com grandes jogos em campo e muitas ações positivas fora dele”, avisa Marcelo de Campos Pinto.

