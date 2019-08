Responsáveis por ‘Game of Thrones’ fecham acordo com Netflix

Os responsáveis por “Game of Thrones” David Benioff e Dan Weiss firmaram um acordo com a Netflix para escrever, produzir e dirigir novas séries, revelou a própria empresa de streaming nesta quarta-feira.

O contrato, firmado após uma intensa disputa entre os grandes estúdios, marca o distanciamento da dupla da HBO, após anos de trabalho em “Game of Thrones”, série que quebrou recordes de audiência.

“São uma força criativa e têm deslumbrado os espectadores em todo o mundo com sua narrativa épica. Não podemos esperar para ver o que sua imaginação vai dar aos nossos assinantes”, disse Ted Sarandos, chefe de conteúdo da Netflix.

A Netflix não comentou a notícia que circula em Hollywood de que o acordo envolve uma “cifra de nove dígitos”.

Algo em torno de 100 milhões de dólares estaria alinhado com os contratos que a Netflix firmou no passado com “megaprodutores” como Ryan Murphy (“Glee”) e Shonda Rhimes (“Grey’s Anatomy”).

Benioff e Weiss agradeceram a HBO pela colaboração de mais de uma década, e às pessoas que “nos fizeram sentir em casa”.

Sobre o novo contrato, a dupla se disse honrada.

Ainda não há detalhes sobre as séries e filmes que a dupla criará para a Netflix.