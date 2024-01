‘Respeitei a vontade dela’, diz Simone sobre o fim da parceria com Simaria

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/01/2024 - 9:58 Para compartilhar:

A cantora Simone falou sobre o fim da sua dupla com a irmã, Simaria. De acordo com a artista, a decisão de colocar um ponto final na parceria partiu da irmã mais velha.

“Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa”, disse ela durante uma conversa com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, em seu canal do YouTube.

Simone também afastou os rumores de que o fim aconteceu por conta de brigas, algumas públicas, mas sim por decisão de Simaria, que quis se dedicar à família.

“[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando”, contou.

